Джоан Роулинг переболела коронавирусом: заявление писательницы

Автор романов о Гарри Поттере вылечилась благодаря супругу

Одна из самых известных писательниц мира и автор культовых фантастических романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг убеждена, что переболела опасным недугом – коронавирусом. Но, тест она не делала и к медикам за помощью не обращалась. Отметим, что от пандемии уже пострадали более миллиона человек по всему миру, не обошла стороной болезнь и многих знаменитостей.

Британская автор разместила на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказала об инфицировании коронавирусом.

Джоан Роулинг Фото: Getty Images

Джоан Роулинг призналась, что курс лечения прошла дома под наблюдением супруга, у которого есть медицинское образование. Он дал ей несколько советов, которые сняли респираторные симптомы заболевания. Джоан утверждает, что выздоровела и такой способ лечения помог ей.

Роулинг также поделилась с поклонниками видео, на котором врач демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Италии после госпитализации умер культовый дизайнер обуви.

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