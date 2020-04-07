Джоан Роулинг переболела коронавирусом: заявление писательницы
Автор романов о Гарри Поттере вылечилась благодаря супругу
Одна из самых известных писательниц мира и автор культовых фантастических романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг убеждена, что переболела опасным недугом – коронавирусом. Но, тест она не делала и к медикам за помощью не обращалась. Отметим, что от пандемии уже пострадали более миллиона человек по всему миру, не обошла стороной болезнь и многих знаменитостей.
Британская автор разместила на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказала об инфицировании коронавирусом.
Джоан Роулинг призналась, что курс лечения прошла дома под наблюдением супруга, у которого есть медицинское образование. Он дал ей несколько советов, которые сняли респираторные симптомы заболевания. Джоан утверждает, что выздоровела и такой способ лечения помог ей.
Роулинг также поделилась с поклонниками видео, на котором врач демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Италии после госпитализации умер культовый дизайнер обуви.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное