Джоли врет: Брэд Питт назвал крупную сумму, которую он выплатил в качестве алиментов

Адвокаты актера утверждают, что Анджелина – "мастер манипуляций"

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Getty

В западных СМИ появляются все новые и новые подробности развода знаменитых голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли.

Адвокаты Питта утверждают, что Анджелина – "мастер манипуляций", передает издание TMZ. К слову, недавно она заявила о том, что Питт в течение двух лет не выплачивал алименты.

Оказалось, что актер за указанный период выплатил более 9 миллионов долларов! В документах, которые стали доступны изданию TMZ, говорится, что Питт "одолжил Джоли 8 миллионов долларов", чтобы она смогла купить дом, в котором сейчас и проживает с детьми, а 1,3 миллиона были выплачены в качестве алиментов.

Адвокаты Брэда Питта также утверждают, что Джоли и ее адвокат используют разные трюки, чтобы "тонко и завуалированно манипулировать СМИ". Более того, идея об "ускоренном разводе до конца года", по словам представителей Питта, принадлежит именно ему, а не Анджелине, как утверждала сама актриса.

Ранее в сети появились слухи о том, что адвокат Анджелины Джоли Лаура Вассер прекращает работу с актрисой. "Она питается гневом и ведет себя необоснованно", – говорит инсайдер.