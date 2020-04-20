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Джон Красински организовал онлайн-выпускной для школьников

К нему присоединились Билли Айлиш, братья Джонас и другие

Инна Петрова
Сегодня, 17:24

Джон Красински поддержал школьников, которые из-за коронавирусной пандемии остались без выпускного. Звезда сериала "Офис" и фильма "Тихое место" провел онлайн-выпускной на своем YouTube-канале, а "в гости" пригласил знаменитых музыкантов.

Так, актер запустил собственное YouTube-шоу под названием Some good news или SGN ("Некоторые хорошие новости") 29 марта. Несложно догадаться, что проект посвящен только хорошим новостям, происходящим на фоне пандемии COVID-19.

Джон Красински
Джон Красински
Фото: YouTube

Большинство историй, которые Красински освещает в SGN, связаны с обычными людьми. Свежий выпуск был посвящен школьным выпускным.

В эфире своего шоу Джон Красински провел онлайн-выпускной для всех школьников, которым пришлось пропустить столь значительное в их жизни мероприятие из-за самоизоляции. В начале выпуска актер рассказал, как люди по всему миру переживают карантин, а после провел импровизированный выпускной.

В качестве музыкальных гостей Красински позвал Ченса Раппера, братьев Джонас и Билли Айлиш. Артисты онлайн исполнили свои композиции для зрителей, которые могли повеселиться под любимые треки у себя дома.

Ранее украинские ведущие, режиссеры и деятели киноиндустрии рассказали, чем занимаются дома на карантине.

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