Джон Траволта впервые вышел на красную дорожку со всей семьей

Траволта прилетел в Канны, чтобы представить свой новый фильм

Джон Траволта и Келли Престон с детьми на Каннском кинофестивале Фото: AFP Джон Траволта и Келли Престон с детьми на Каннском кинофестивале Фото: AFP Джон Траволта и Келли Престон с детьми на Каннском кинофестивале Фото: AFP Джон Траволта и Келли Престон с детьми на Каннском кинофестивале Фото: AFP Джон Траволта и Келли Престон с детьми на Каннском кинофестивале Фото: AFP Джон Траволта и Келли Престон с детьми на Каннском кинофестивале Фото: AFP Джон Траволта и Келли Престон с детьми на Каннском кинофестивале Фото: AFP 1/7

Актер Джон Траволта прилетел в Канны, чтобы представить свой новый фильм "Кодекс Готти". На красную дорожку впервые в истории фестиваля актер вышел со всей своей семьей – супругой Келли Престон, дочерью Эллой и сыном Бенджамином.

Все члены семьи, кроме самого младшего, были задействованы в работе над фильмом.

Джон Траволта исполнил роль криминального авторитета Джона Готти, Келли Престон сыграла жену его героя, а дочь Элла получила в картине роль их дочери. Исполнительным продюсером ленты является сам Джон Траволта.

Для сына Траволты, 7-летнего Бена, это первый выход на красную дорожку. Бен родился через несколько лет после смерти их с Келли старшего сына Джетта.

Джет Траволта ушел из жизни в возрасте 16 лет во время семейного отпуска на Багамах в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки.

Ранее в рамках 71-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Спайка Ли "Черный клановец". Картину пришли посмотреть Наоми Кэмпбелл, Кристен Стюарт, Белла Хадид, Кейт Бланшетт, Алессандра Амбросио и другие звезды.

Напомним, супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Каннах три эффектных наряда. А Вера Брежнева была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке Брежнева позировала в элегантном наряде от Versace.