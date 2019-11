Джонни Депп готовит мюзикл о Майкле Джексоне

Рассказчиком выступит знаменитая перчатка певца

Джонни Депп Фото: Getty Images

Голливудский актер Джонни Депп, который все еще судится с Эмбер Херд, взялся продюсировать мюзикл о Майкле Джексоне. Историю о короле поп-музыки расскажет его знаменитая перчатка, передает The Guardian.

Майкл Джексон признан самой богатой умершей знаменитостью – смотрите подробности в видео:

Мьюзикл, продюсером которого выступит Джонни Депп, будет основан на пьесе современного драматурга Джульена Нитцберга "Во имя перчатки: неофициальная музыкальная сказка о жизни Майкла Джексона, рассказанная его перчаткой" ("Fot the Love of Glove An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove"). Предполагается, что история предложит зрителю "свежее переосмысление" судьбы и карьеры Джексона.

К слову, речь идет о перчатке в камнях, которую Майкл Джексон носил на левой руке. Всего у артиста было несколько таких аксессуаров. Одну перчатку даже продали в 2009 году на аукционе за 350 тысяч долларов.

Издание пишет, что ранее интерес к этому проекту проявляла крупная телекомпания, однако Нитцберг не смог договориться с ними о том, как правильно подать тему обвинений Джексона в сексуальном насилии, и соглашение достигнуто не было.

Напомним, что вокруг персоны Майкла Джексона разгорелся скандал после выхода фильма "Покидая Неверленд".

Что касается Джонни Деппа, то недавно мы писали, что актер якобы расстался со своей 24-летней пассией из России.

