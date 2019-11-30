Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джонни Депп готовит мюзикл о Майкле Джексоне

Рассказчиком выступит знаменитая перчатка певца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Джонни Депп
Джонни Депп
Фото: Getty Images

Голливудский актер Джонни Депп, который все еще судится с Эмбер Херд, взялся продюсировать мюзикл о Майкле Джексоне. Историю о короле поп-музыки расскажет его знаменитая перчатка, передает The Guardian.

Майкл Джексон признан самой богатой умершей знаменитостью – смотрите подробности в видео:

Мьюзикл, продюсером которого выступит Джонни Депп, будет основан на пьесе современного драматурга Джульена Нитцберга "Во имя перчатки: неофициальная музыкальная сказка о жизни Майкла Джексона, рассказанная его перчаткой" ("Fot the Love of Glove An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove"). Предполагается, что история предложит зрителю "свежее переосмысление" судьбы и карьеры Джексона.

К слову, речь идет о перчатке в камнях, которую Майкл Джексон носил на левой руке. Всего у артиста было несколько таких аксессуаров. Одну перчатку даже продали в 2009 году на аукционе за 350 тысяч долларов.

Издание пишет, что ранее интерес к этому проекту проявляла крупная телекомпания, однако Нитцберг не смог договориться с ними о том, как правильно подать тему обвинений Джексона в сексуальном насилии, и соглашение достигнуто не было.

Напомним, что вокруг персоны Майкла Джексона разгорелся скандал после выхода фильма "Покидая Неверленд".

Что касается Джонни Деппа, то недавно мы писали, что актер якобы расстался со своей 24-летней пассией из России.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Продюсер "Богемской рапсодии" снимет фильм о Майкле Джексоне Вышел новый трейлер экранизации бродвейского мюзикла "Кошки" Мужчины из фильма "Покидая Неверленд" вновь судятся с наследным фондом Майкла Джексона
Джонни Депп Майкл Джексон мюзикл
Реклама

Новости партнеров

Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Лобода и Тилль Линдеманн украсили обложку новой песни Rammstein
Лобода и Тилль Линдеманн украсили обложку новой песни Rammstein
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:21Fun

Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

Вчера, 18:03Шоу-бизнес

Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы

Вчера, 18:00Fun

Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

Вчера, 16:31Шоу-бизнес

Украинка победила в Miss Summer International 2019: что известно об Анне Гаврылив

Вчера, 12:09Travel

Жизнь в сказке: фото самых лучших маленьких городков на планете

Вчера, 10:35Техно

Продажи iPhone рухнули: смартфон отказываются покупать

Вчера, 09:11Fun

"Неудачный фотошоп": Трамп озадачил сеть своим новым фото

28 ноябряСтиль

"Содержанка миллиардера": Оля Полякова поразила сексуальным образом на вечеринке телеканала "Украина"

28 ноябряFun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

28 ноябряТехно

Dota 2 обновилась до неузнаваемости патчем 7.23a: игроки возмущены

28 ноябряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

28 ноябряШоу-бизнес

Российского актера не пропустили в Украину: подробности инцидента в "Борисполе"

28 ноябряEvents

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

28 ноябряШоу-бизнес

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

28 ноябряАктуально

Михаил Поплавский – творец "украинского Гарварда" празднует свой юбилей

28 ноябряFun

Убегающая от потопа свинья в прямом эфире сбила с ног журналиста: видео

Новости партнеров

Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)
Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Беременна? Ксения Собчак засветила округлившийся животик
Беременна? Ксения Собчак засветила округлившийся животик
Скандальний актор Панін
Скандальний актор Панін "зробив" з дочки собаку
Сколько детей у Стаса Михайлова?
Сколько детей у Стаса Михайлова?
Ани Лорак сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)
Ани Лорак сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера