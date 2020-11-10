Джонни Депп получит полный гонорар за "Фантастических тварей 3", в которых не будет сниматься

Актера уволили из франшизы из-за скандала с Эмбер Херд

На днях стало известно, что Джонни Деппа уволили из третьей части "Фантастических тварей", где он играет центрального персонажа – Геллерта Грин-де-Вальда. Сам Депп сообщил, что оставил проект "по просьбе" студии Warner Bros., которую, вероятно, не устроили дела вокруг скандального развода Джонни Деппа и Эмбер Херд.

По условиям контракта студия обязана выплатить актеру восьмизначный гонорар за фильм, несмотря на то, что он успел сняться лишь в одной сцене, и вообще его заменит другой актер. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" Фото: Imdb.com

Когда Депп впервые появился в образе Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях" в 2016 году, многие фанаты выразили негодование, так как к тому моменту Депп уже несколько раз обвинялся в домашнем насилии. В 2017 году на его защиту встали Дж. К. Роулинг, режиссер Дэвид Йейтс и студия Warner.

Кроме того, СМИ отмечают, что повлияла на увольнение Джонни и смена руководства студии (концерн AT&T объединился с Time Warner, владеющей Warner Bros.), которое очень плохо относится к любому роду скандалам.

Выход фильма "Фантастические твари 3" ожидается летом 2022 года. Персонажа Джонни Деппа не будут убирать из сценария – Warner Bros. намерены взять другого актера.

Ранее Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в организованной против нее травле и требовала 100 млн долларов.

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