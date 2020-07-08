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Джонни Депп признался, что давал марихуану своей 13-летней дочери: новые детали скандального развода актера

Сегодня, 13:00

Знаменитый актер считает, что этим он наоборот уберег свою дочь от влияния наркотиков

В процессе скандального развода Джонни Деппа и Эмбер Херд появляется все больше шокирующих подробностей жизни супругов. Так, недавно Джонни Депп рассказал, что у его экс-жены и Илона Маска был интим втроем, а вчера, во вторник, стало известно, что актер давал попробовать марихуану своей дочери Лили-Роуз Депп, когда ей было всего 13 лет. Звезда "Пиратов Карибского моря" сделал такое признание на суде в Лондоне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: Getty Images

Такие откровения были сделаны 57-летним Джонни Деппом в рамках заседания в суде. Напомним, что Джонни Депп и его 34-летняя экс-супруга Эмбер Херд предстали перед судом после ее обвинения в адрес актера в домашнем насилии.

В своем заявлении Джонни Депп сказал, что хотел, чтобы его дочь Лили-Роуз, которой сейчас 21 год, наоборот была защищена от наркотиков в раннем подростковом возрасте и знала, какой эффект они оказывают. Лили-Роуз Депп родилась в браке Джонни Деппа и его экс-возлюбленной – французской певицы и актрисы Ванессы Паради.

Сам актер признался, что употреблял множество наркотиков и имел пагубную зависимость. В подростковом возрасте Джонни Депп попробовал психотропный препарат, который был выписан его матери.

Смотрите в сюжете все детали о войне Джонни Деппа на личном фронте:

Также в суде Джонни Депп выразил благодарность знаменитому Элтону Джону, который в свое время оказал ему неоценимую поддержку и помог вести трезвый образ жизни. Самому певцу избавиться от алкоголизма и наркотической зависимости помог его гражданский супруг Девид Ферниш в 90-е годы.

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