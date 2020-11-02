Джонни Депп проиграл судебное дело против газеты, в которой его назвали "человеком, избивающим жену"

Голливудский актер подал иск против британского таблоида

Джонни Депп проиграл дело британской газете The Sun о клевете. В своем материале 2018 года таблоид называл актера "человеком, избивающим жену". Кроме того, автор заявил, что имеют "неопровержимые доказательства" того, что Депп неоднократно нападал на актрису Эмбер Херд во время их брака.

Решение суда было обнародовано онлайн в понедельник, через 96 дней после закрытия слушания по делу, передает The Guardian. Судья отклонил иск Деппа, заявив, что ответчики показали, что опубликованные ими материалы "в основном правдивы".

Актер Джонни Депп Фото: Getty Images

В той статье Джонни назвали "wife beater" (англ. – убийца жены) и призвали писательницу Джоан Роулинг повлиять на то, чтобы Деппа исключили из каста "Фантастических тварей" – фильме, основанного на ее книге.

34-летняя Эмбер Херд дала показания от имени The Sun и заявила в досудебных документах, что Депп нападал на нее 14 раз за время их отношений, которые начались еще до свадьбы.

Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Getty Images

Актер отверг все претензии, а также утверждал, что бывшая затушила о его лицо сигарету, отсекла ему кончик пальца и, предположительно, оставила фекалии в его кровати.

Подробнее о суде Деппа и Херд смотрите в сюжете:

Ранее Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в организованной против нее травле и требовала 100 млн долларов.

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