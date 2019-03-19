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Джонни Депп собрал неопровержимые доказательства вины Эмбер Херд

Актер намерен отвоевать 50 миллионов у своей бывшей жены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:59
Джонни Депп
Джонни Депп
Фото: Getty Images

Известный голливудский актер Джонни Депп, который подал в суд на свою бывшую супругу Эмбер Херд, заявил о том, что собрал аж 87 видео, на которых Херд агрессивно ведет себя по отношению к нему. Об этом пишет Lad Bible.

Якобы на роликах Эмбер, также избивает Джонни. По словам актера, во время одной из таких ссор экс-супруга едва не отрезала ему палец разбитой бутылкой.

Известно, что в настоящее время Депп судится с Эмбер Херд, обвиняя ее в клевете касательно домашнего насилия с его стороны. Адвокаты актера убеждены, что его бывшая жена хотела подстегнуть свою карьеру, заявляя об избиении ее бывшим супругом.

Напомним, Джонни Депп требует от экс-жены 50 миллионов долларов! Актер пытается доказать, что все обвинения, которые против него выдвинула Эмбер – ложь и клевета ради самопиара.

Конечно же, Эмбер Херд отреагировала на обвинения Джонни Деппа в измене и в насилие. 

Смотрите видео о том, почему Джонни Депп не вылезает из скандалов:

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Источник: Сегодня
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