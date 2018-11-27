Джонни Депп сыграл на свадьбе своего друга

Актер также хорошо поет

Джонни Депп. Фото: twitter.com/Qsoneko

Скандальный голливудский актер Джонни Депп, который отсудил у своего адвоката кругленькую сумму, сыграл на свадьбе. Соответствующие фото и видео появились на странице в Twitter пользователя Qsoneko.

Депп является хорошим другом лидера группы Pogues Шейна Макгоуэна. Он и попросил актера сыграть на гитаре во время его свадьбы. Депп согласился и посетил тайную церемонию в Копенгагене.

Отметим, что Депп не изменил своему стилю и появился на свадьбе друга в черном костюме, пальто, черной шляпе и множеством брутальных украшений. Свой образ актер дополнил солнцезащитными очками с синим стеклом.

Известно, что Шейн Макгоуэн и его супруга журналистка Виктория Мэри Кларк встречался около 32 лет. Джонни Депп дружит с музыкантом уже более 20 лет, актер даже принимал участие в записи альбома The Snake.

Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko Джонни Депп на свадьбе друга. Фото: twitter.com/Qsoneko 1/12

Напомним, Джонни Депп, который сыграет известного американского фотографа и фоторепортера Уильяма Юджина Смита в биографической драме "Минамата", впервые за долгое время вышел в свет. в Лондоне состоялась премьера нового фильма с участием Джонни Деппа "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда". 55-летний актер вместе со своими коллегами по фильму пришли на премьеру картины.