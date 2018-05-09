Джонни Депп устроил потасовку на съемках

Разъяренный Депп попытался ударить сотрудника по ребрам

Джонни Депп. Фото: AFP

Джонни Депп, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил потасовку на съемках фильма "Лабиринт", проходивших в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на многочисленных свидетелей скандала сообщает издание NY Post.

Утверждается, что во время работы над одним из эпизодов Депп, "целый день употреблявший спиртные напитки" фактически отстранил режиссера и стал сам руководить съемками. При этом он задействовал в качестве статистов нескольких из сопровождавших его друзей. Съемки, во время которых полиция перекрыла часть улицы, продолжались дольше положенного времени, и в итоге один из менеджеров проинформировал режиссера Брэда Фурмана о необходимости прекратить их. "Сам это скажи Джонни Деппу", – якобы ответил постановщик. Попытка менеджера обратиться к актеру и привела к скандалу.

Разъяренный Депп попытался ударить сотрудника по ребрам. Но удар получился слабым, и, по свидетельству очевидцев, Депп стал провоцировать его и кричать: "Я дам тебе 100 тысяч долларов, чтобы ты ударил меня прямо сейчас". Ошеломленный менеджер отступил, а Деппа оттащили в сторону. Представители актера не комментируют произошедшее, а режиссер Фурман уже заявил, что "серьезность конфликта слегка преувеличена".

Отметим, что в картине "Лабиринт" Джонни Депп играет детектива, расследующего убийство популярных рэпперов.

Напомним, Джонни Депп назван ответчиком в иске, который подали против популярного голливудского актера два его бывших телохранителя.

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