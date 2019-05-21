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Джонни Депп вновь разогревает скандал с Эмбер Херд: что известно

Актер утверждает, что экс-супруга рисовала синяки – якобы от побоев

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:34

Скандальная звезда Голливуда Джонни Депп продолжает "проливать свет" на скандальные отношения с экс-супругой Эмбер Херд. В беседе с журналистами актер признался, что его бывшая жена рисовала синяки на своем лице, чтобы обвинить его в домашнем насилии и убедить в этом суд – хотя жертвой агрессии в этом скандальном браке был именно он. Об этом пишет издание Page Six.

Таким образом, Джонни Депп прокомментировал обвинения со стороны Херд, прозвучавшие в 2016 году в окружном суде Лос-Анджелеса, назвав их "откровенной и демонстративной ложью".

Напомним, после развода Эмбер Херд достались два автомобиля – раритетный Ford Mustang и Range Rover 2015 года, кое-какая мебель из их семейного особняка в Лос-Анджелесе, а также животные – собаки Пистоль, Бу и лошадь Эрроу. Сам же Джонни Депп заявлял о том, что собрал аж 87 видео, на которых Херд агрессивно ведет себя по отношению к нему. Но, похоже, эти видео не учли, впрочем, как говорила сама актриса ранее. В свою очередь Эмбер решила тогда обнародовать подробности совместной жизни с Деппом, описав, как он ее избивал.

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Источник: Сегодня
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