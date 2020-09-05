Джонни Депп встречается с немецкой моделью – СМИ

Избранница актера младше его на 24 года

57-летний Джонни Депп, с которым судится актриса Эмбер Херд, завел новый роман. По слухам, голливудский актер встречается с младшей его на 24 года моделью. Девушку зовут София Герман, пишет Daily Mail.

Джонни и София познакомились в феврале этого года в Лондоне. Инсайдеры утверждают, что 33-летняя Герман первая пошла на контакт с Деппом.

"Софи оставила свой номер телефона на клочке бумаги, просунув его между струн гитары Джонни. Так началось их общение. Им нравилось долго разговаривать друг с другом по телефону", – говорит источник.

Джонни Депп / Софья Герман Фото: Getty Images, instagram.com/xxsophiehermannxx

Джонни Деппа и Софию Герман несколько раз видели вместе в одном из лондонских пятизвездочных отелей.

Кто такая Софья Герман

33-летняя Софья Герман – актриса и модель. Девушка стала известной в Британии после участия в реалити-шоу "Золотая молодежь Челси". Софья занимается спортом, путешествует, активно ведет свой профиль в Instagram. Свою личную жизнь модель не афиширует.

Софья Герман Фото: instagram.com/xxsophiehermannxx

Отметим, Джонни Депп до женитьбы на Эмбер Херд в течение 14 лет состоял в отношениях с 46-летней французской актрисой и певицей Ванессой Паради. У пары есть двое детей, 19-летняя Лили-Роуз и 17-летний Джек.

В прошлом году актеру также приписывали роман с молодой российской танцовщицей Полиной Глен, на которой он якобы собирался жениться.

О личной жизни Джонни Деппа смотрите в сюжете:

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