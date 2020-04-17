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Джонни Депп зарегистрировался в Instagram: первый пост звезды

Звезда презентовал кавер-версию песни Джона Леннона

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:05

Голливудский актер Джонни Депп, который сейчас разводится со своей супругой Эмбер Херд, зарегистрировался в Instagram. Звезда "Пиратов Карибского моря" сразу же опубликовал свое первое сообщение, которым заинтриговал поклонников.

До регистрации в социальной сети Депп почти не выносил свою жизнь на публику и не освещал никаких событий. Теперь к его аккаунту появился интерес, а новость о его регистрации в Сети стремительно набирает обороты. Теперь поклонники ждут от актера откровений о его жизни. Однако не менее интригующим стало первое сообщение Джонни. Знаменитость опубликовал первое фото в затемненном помещении среди зажженных свечей.

INSTAGRAM

"Всем привет. Записываю здесь кое-что для вас. Подождите немножко", – заинтриговал Джонни Депп.

Спустя несколько часов на страницу Джонни Деппа подписались около 1,3 миллиона фолловеров. Сам актер подписался на бывшую возлюбленную Ванессу Паради, певицу Эмму Робертс, модель Кару Делевинь и Пенелопу Крус, а также на дизайнера Стеллу Маккартни.

Позже знаменитость опубликовал обещанный сюрприз – кавер-версию песни Джона Леннона Isolation. По словам Деппа, она была записана около полутора лет назад совместно с британским гитаристом Джеффом Беком.

INSTAGRAM

Напомним, недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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