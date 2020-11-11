Джонни Деппа в "Фантастических тварях" может заменить Мадс Миккельсен – СМИ
Актер может стать новым Гриндевальдом
Из длинного и скандального судебного процесса со своей бывшей супругой Джонни Депп вышел не победителем, а проигравшим. Вероятно, дабы не портить себе репутацию, студия Warner Brothers быстренько расторгла контракт с Деппом, и теперь он не появится в третьей части "Фантастических тварей". Там он играл злого волшебника Гриндевальда. И теперь, кажется, ему нашли замену.
Как пишет People, Гриндевальда сыграет знаменитый датский актер, звезда сериала "Ганнибал" Мадс Миккельсен. Warner Brothers пока что не подтвердила эту информацию.
Кстати, выход "Фантастических тварей 3" был перенесен. Так, кинолента появится на широких экранах летом 2022, ведь теперь студии придется переснять некоторые сцены, в которых уже успел сняться Депп.
Фильм "Фантастические твари", спин-офф серии о "Гарри Поттере", рассказывает историю о маге-зоологе Ньюте Скамандере (Эдди Редмэйн), более молодом Альбусе Дамблдоре (Джуд Лоу) и злодее Геллерте Гриндельвальде (теперь уже не Джонни Депп). События разворачиваются более чем за 60 лет до истории о Гарри.
Если вы переживаете за Деппа, то не все так плохо – Джонни получит полный гонорар за "Фантастических тварей 3", в которых не будет сниматься (а это довольно круглая сумма).
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное