Джонни Деппа в "Фантастических тварях" может заменить Мадс Миккельсен – СМИ

Актер может стать новым Гриндевальдом

Из длинного и скандального судебного процесса со своей бывшей супругой Джонни Депп вышел не победителем, а проигравшим. Вероятно, дабы не портить себе репутацию, студия Warner Brothers быстренько расторгла контракт с Деппом, и теперь он не появится в третьей части "Фантастических тварей". Там он играл злого волшебника Гриндевальда. И теперь, кажется, ему нашли замену.

Как пишет People, Гриндевальда сыграет знаменитый датский актер, звезда сериала "Ганнибал" Мадс Миккельсен. Warner Brothers пока что не подтвердила эту информацию.

Мадс Миккельсен Фото: instagram.com/theofficialmads/

Кстати, выход "Фантастических тварей 3" был перенесен. Так, кинолента появится на широких экранах летом 2022, ведь теперь студии придется переснять некоторые сцены, в которых уже успел сняться Депп.

Фильм "Фантастические твари", спин-офф серии о "Гарри Поттере", рассказывает историю о маге-зоологе Ньюте Скамандере (Эдди Редмэйн), более молодом Альбусе Дамблдоре (Джуд Лоу) и злодее Геллерте Гриндельвальде (теперь уже не Джонни Депп). События разворачиваются более чем за 60 лет до истории о Гарри.

Если вы переживаете за Деппа, то не все так плохо – Джонни получит полный гонорар за "Фантастических тварей 3", в которых не будет сниматься (а это довольно круглая сумма).

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