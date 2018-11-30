Джордж и Амаль Клуни будут крестными ребенка принца Гарри и Меган Маркл – подробности

По этому поводу также высказался брат Клуни

Джордж и Амаль Клуни. Фото: Getty

Знаменитый актер Джордж Клуни и его супруга станут крестными будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Daily Mail.

Звездная пара блистала на свадьбе герцога и герцогини Сассекских. Они тесно дружат и вероятность того, что будут крестить малыша Меган и Гарри – очень велика.

Общаясь с изданием Daily Mail, двоюродный брат Джорджа Клуни Бен Бреслин сказал, что Джордж может стать "прекрасным крестным отцом" первого ребенка принца Гарри и Меган Маркл: "Ему все удается, он хороший парень. , что угодно – он хороший парень. Я не участвую во всех этих переговорах с членами королевской семьи, но это не значит, что мы не будем обсуждать это в течение часа за бурбоном, когда мы встретимся в следующий раз", – заявил Бреслин.

Ранее мы объясняли, почему Амаль и Джордж Клуни не приехали на свадьбу принцессы Евгении.

Напомним,на свадьбе 28-летней принцессы Евгении присутствовало множество знаменитостей. Ожидалось, что на торжество прибудут голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни. Однако пара на нем так и не появилась. Многих удивило отсутствие звездной четы на свадьбе у принцессы. Ведь уже супруг Евгении Джек Брунксбэнк сотрудничает с брендом текилы Casamigos, основателем которого является Джордж Клуни.