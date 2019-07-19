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Джордж Клуни узнал о внебрачной дочери – СМИ

По информации прессы, голливудскому актеру пришло анонимное письмо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32

58-летнему голливудскому актеру Джорджу Клуни, который состоит в браке с Амаль Аламуддин уже пять лет, сообщили о том, что у него есть внебрачная дочь. Об этом сообщает издание NW со ссылкой на личные источники.

По информации прессы, Джордж Клуни получил письмо от анонима, в котором и шла речь о внебрачном ребенке. Якобы девочку родила экс-возлюбленная Клуни – актриса и модель Стэйси Киблер, с которой он встречался в течение двух лет – с 2011 до 2013. СМИ утверждает, что Стэйси мечтала выйти замуж за Джорджа и даже переехала к нему, однако актер не был готов к такому шагу. Вскоре пара рассталась, а спустя девять месяцев, 20 августа 2014, Стэйси Киблер родила дочь Аву. 

Джордж и Амаль Клуни в Букингемском дворце
Джордж и Амаль Клуни в Букингемском дворце
Фото: Getty Images

Отметим, эту информацию, тоже со ссылкой на собственные источники, опровергают другие издания. Дочь модели – очень похожа на ее нынешнего мужа, а не бывшего бойфренда. А вот Джордж и Амаль Клуни воспитывают близнецов.

Ранее мы также писали, что Амаль и Джордж Клуни появились на публике и опровергли слухи о разводе.

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