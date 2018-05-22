Джорж Клуни вместо бармена: известны подробности закрытой вечеринки принца Гарри и Меган Маркл

После пышного свадебного торжества на закрытую вечеринку были приглашены всего 200 гостей

Меган Маркл и Принц Гарри отправляются на закрытую вечеринку в честь свадьбы Фото: AFP Меган Маркл и Принц Гарри отправляются на закрытую вечеринку в честь свадьбы Фото: AFP Меган Маркл и Принц Гарри отправляются на закрытую вечеринку в честь свадьбы Фото: AFP Меган Маркл и Принц Гарри отправляются на закрытую вечеринку в честь свадьбы Фото: AFP Меган Маркл и Принц Гарри отправляются на закрытую вечеринку в честь свадьбы Фото: AFP Меган Маркл и Принц Гарри отправляются на закрытую вечеринку в честь свадьбы Фото: AFP 1/6

За свадьбой принца Гари и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая, наблюдал целый мир. Но после пышного торжества молодожены сели в кабриолет Jaguar 1986 года, чтобы отправиться на закрытую вечеринку в загородной резиденции Фрогмор-хаус, которую для них устроил принц Уильям.

Недавно о вечеринке было известно только то, что Меган Маркл сменила свое свадебное платье от Givenchy с 5-метровой фатой на менее формальный наряд от британского бренда Stella McCartney. И хоть вечеринка проходила за закрытой дверью, а гостям, которых было всего 200 человек, не разрешили приносить с собой смартфоны, прессе стали известны некоторые подробности праздника.

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Среди приглашенных счастливчиков были звезды, которые посетили церемонию в Виндзорском замке – актер Идрис Эльба, телеведущий Джеймс Корден, теннисистка Серена Уильямс, Джордж и Амаль Клуни, актриса Приянка Чопра и другие. По информации издания The Telegraph, Идрис Эльба даже отыграл dj-set.

А как сообщает Daily Mail, Джордж Клуни выступил в роли бармена для звездных гостей, а также успел потанцевать с Меган Маркл и Кейт Миддлтон. В роли ведущего вечеринки был Джеймс Корден.

По сообщению Vanity Fair, гостей угощали "гламурными бургерами и авторскими коктейлями". Одним из таких был напиток под названием "Когда Гарри встретил Меган". Карнавальную атмосферу празднику добавили конфетти и фейерверки.

Напомним, что Амаль Клуни стала самой стильной гостьей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. А Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта очаровали нежными образами на королевской свадьбе.

О всех подробностях королевской свадьбы можете узнать на видео ниже: