Джулия Робертс, Крис Хемсворт, 50 Cent и другие: кто получит звезду на голливудской Аллее славы
Отборочный комитет Аллеи славы отобрал 35 знаменитостей
Отборочный комитет Аллеи славы составил список знаменитостей, которые станут обладателями именных звезд в 2020 году. Среди 35 счастливчиков оказался исполнитель роли Тора Крис Хемсворт, который временно уходит из кино, оскароносная актриса Октавия Спенсер, скандальный режиссер Спайк Ли, даже рэпер 50 Cent!
Смотрите видео о том, как сейчас выглядит знаменитая Аллея славы в Голливуде:
"Отборочный комитет рад объявить имена наших лауреатов. Выбор этого года был особенно уникальным. Нам удалось распознать таланты 35 артистов, которые уже оставили после себя наследие в Голливуде", – заявил председатель комитета Вин Ди Бона.
Теперь у всех, кто получил именную звезду на Аллее славы, есть два года, чтобы определиться с датами торжественной церемонии.
Полный список знаменитостей, которые получили звезды на Аллее славы:
Кино:
- Крис Хемсворт
- Махершала Али
- Рут Е. Картер
- Октавия Спенсер
- Джулия Робертс
- Лоуренс Фишборн
- Спайк Ли
- Лина Вертмюллер
- Бэтмен
Телевидение:
- Энди Коэн
- Синди Кроуфорд
- Кристина Эпплгейт
- Терри Крюс
- Гарри Фридман
- Венди Уиллиамс
- Кэти Ли Гиффорд
- Найджел Литго
- Майло Вентимилья
- Берт Уорд
- Энди Кауфман
- Др. Филлип С. МакГроу
Музыка:
- 50 Cent
- Элвис Костелло
- Алиша Киз
- Билли Айдол
- Андраник Мададян
- Mo Ostin
- Бобби Райделл
- Алехандро Санс
- Таня Такер
- Мадди Уотерс
Театр:
- Дэйв Шапелл
- Билли Портер
Радио:
Сьюзан Стэмберг
Напомним, голливудская актриса и экс-супруга актера Бена Аффлека – Дженнифер Гарнер – получила собственную звезду на "Аллее славы".
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