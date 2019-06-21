Джулия Робертс, Крис Хемсворт, 50 Cent и другие: кто получит звезду на голливудской Аллее славы

Отборочный комитет Аллеи славы отобрал 35 знаменитостей

Кто получит звезды на Аллее славы Фото: Getty Images

Отборочный комитет Аллеи славы составил список знаменитостей, которые станут обладателями именных звезд в 2020 году. Среди 35 счастливчиков оказался исполнитель роли Тора Крис Хемсворт, который временно уходит из кино, оскароносная актриса Октавия Спенсер, скандальный режиссер Спайк Ли, даже рэпер 50 Cent!

Смотрите видео о том, как сейчас выглядит знаменитая Аллея славы в Голливуде:

"Отборочный комитет рад объявить имена наших лауреатов. Выбор этого года был особенно уникальным. Нам удалось распознать таланты 35 артистов, которые уже оставили после себя наследие в Голливуде", – заявил председатель комитета Вин Ди Бона.

Теперь у всех, кто получил именную звезду на Аллее славы, есть два года, чтобы определиться с датами торжественной церемонии.

Полный список знаменитостей, которые получили звезды на Аллее славы:

Кино:

Крис Хемсворт

Махершала Али

Рут Е. Картер

Октавия Спенсер

Джулия Робертс

Лоуренс Фишборн

Спайк Ли

Лина Вертмюллер

Бэтмен

Телевидение:

Энди Коэн

Синди Кроуфорд

Кристина Эпплгейт

Терри Крюс

Гарри Фридман

Венди Уиллиамс

Кэти Ли Гиффорд

Найджел Литго

Майло Вентимилья

Берт Уорд

Энди Кауфман

Др. Филлип С. МакГроу

Музыка:

50 Cent

Элвис Костелло

Алиша Киз

Билли Айдол

Андраник Мададян

Mo Ostin

Бобби Райделл

Алехандро Санс

Таня Такер

Мадди Уотерс

Театр:

Дэйв Шапелл

Билли Портер

Радио:

Сьюзан Стэмберг

Напомним, голливудская актриса и экс-супруга актера Бена Аффлека – Дженнифер Гарнер – получила собственную звезду на "Аллее славы".

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