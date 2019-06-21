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Джулия Робертс, Крис Хемсворт, 50 Cent и другие: кто получит звезду на голливудской Аллее славы

Отборочный комитет Аллеи славы отобрал 35 знаменитостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:56
Кто получит звезды на Аллее славы
Кто получит звезды на Аллее славы
Фото: Getty Images

Отборочный комитет Аллеи славы составил список знаменитостей, которые станут обладателями именных звезд в 2020 году. Среди 35 счастливчиков оказался исполнитель роли Тора Крис Хемсворт, который временно уходит из кино, оскароносная актриса Октавия Спенсер, скандальный режиссер Спайк Ли, даже рэпер 50 Cent!

Смотрите видео о том, как сейчас выглядит знаменитая Аллея славы в Голливуде:

"Отборочный комитет рад объявить имена наших лауреатов. Выбор этого года был особенно уникальным. Нам удалось распознать таланты 35 артистов, которые уже оставили после себя наследие в Голливуде", – заявил председатель комитета Вин Ди Бона.

Теперь у всех, кто получил именную звезду на Аллее славы, есть два года, чтобы определиться с датами торжественной церемонии.

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Полный список знаменитостей, которые получили звезды на Аллее славы:

Кино:

  • Крис Хемсворт
  • Махершала Али
  • Рут Е. Картер
  • Октавия Спенсер
  • Джулия Робертс
  • Лоуренс Фишборн
  • Спайк Ли
  • Лина Вертмюллер
  • Бэтмен

Телевидение:

  • Энди Коэн
  • Синди Кроуфорд
  • Кристина Эпплгейт
  • Терри Крюс
  • Гарри Фридман
  • Венди Уиллиамс
  • Кэти Ли Гиффорд
  • Найджел Литго
  • Майло Вентимилья
  • Берт Уорд
  • Энди Кауфман
  • Др. Филлип С. МакГроу

Музыка:

  • 50 Cent
  • Элвис Костелло
  • Алиша Киз
  • Билли Айдол
  • Андраник Мададян
  • Mo Ostin
  • Бобби Райделл
  • Алехандро Санс
  • Таня Такер
  • Мадди Уотерс

Театр:

  • Дэйв Шапелл
  • Билли Портер

Радио:

Сьюзан Стэмберг

Напомним, голливудская актриса и экс-супруга актера Бена Аффлека – Дженнифер Гарнер – получила собственную звезду на "Аллее славы". 

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Источник: Сегодня
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