Джулия Робертс после 18 лет брака разводится: правда или слухи

Известный таблоид сделал опровержение факта

На днях интернет переполнили новости о том, что голливудская актриса Джулия Робертс, которая ранее открыла секрет воспитания детей, на грани развода со своим мужем Дэниэлом Модером и планирует выгнать его из дома. Статья появилась на иностранном ресурсе New Idea, где было сказано, что после окончания карантина кинозвезда сразу же подаст на развод.

Более того, источник сообщил, что отношения супругов уже давно натянутые, а самоизоляция и совместное времяпровождение под одной крышей только усугубили ситуацию. Но пока сама звезда не комментирует подобную новость о ее семейной жизни.

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Спустя время на еще одном западном ресурсе Gossip Girl, которое специализируется на разоблачении фейковых новостей о звездах, появилась статья на тему развода Джулии Робертс. Издание утверждает, что доказательств никаких нет, а New Idea часто публикует неподтвержденные новости.

"Все, что сказано в таблоиде, не имеет никакого смысла. С одной стороны, нет никаких доказательств того, что пара спорила или ругалась в доме во время карантина. Кто это может подтвердить в условиях самоизоляции? Это уже не первый раз, когда New Idea публикует фейк о Робертс, а Gossip Cop исправляет написанное. На этот раз мы снова разоблачили таблоид", – сказано в публикации издания.

О муже Джулии Робертс смотрите в сюжете:

Ранее пара уже заявляла о проблемах в отношениях, но они помирились ради детей – 15-летних близнецов Хейзел и Финнеаса, а также 12-летнего Генри.

Ранее в Сети появилось архивное фото пятилетней Джулии Робертс.

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