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DZIDZIO, Джамала и другие звезды поздравили украинцев с Днем защитника

Сегодня, 16:09

14 октября отмечается День защитника Украины

14 октября отмечается День защитника Украины. Звезды шоу-бизнеса поздравили украинцев с важной датой. Свои пожелания в Сети написали Лилия Ребрик, Джамала, DZIDZIO, Святослав Вакарчук и другие.

Напомним, что День защитника Украины является официальным государственным праздником и выходным. Это было утверждено указом пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году. А дата выбрана не случайно – 14 октября традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).

DZIDZIO

Михаил Хома в своем Instagram-аккаунте поздравил аудиторию не только с Днем защитника Украины, но и с Покровом Пресвятой Богородицы, созданием Украинской повстанческой армии и Днем украинского казачества.

Скриншот: instagram.com/dzidzio

"Хочу поздравить с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, которая защищает всех, кто об этом просит... Парни и девушки, будьте здоровы и благодарим за наш мир", – написал артист.

Джамала

Певица разместила в Instagram-аккаунте снимки с мужем Бекиром и сыновьями – 2-летним Эмиром и трехмесячным Селим-Гираем.

Скриншот: instagram.com/jamalajaaa

"Революции, войны, пандемия. Как выжить в таком хаосе? Как сохранить себя и свою семью? Любить. Уважать. Соблюдать правила и границы. Прощать. И защищать свою семью, свой дом, свою страну! С Днем защитника Украины! С праздником вас, парни и девушки, мужчины и женщины! Здоровья, мира, понимания", – написала в соцсети артистка.

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Святослав Вакарчук в своем поздравлении был краток: "С Днем защитника Украины", – написал лидер "Океана Эльзы" в Instagram.

Скриншот: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лилия Ребрик

Телеведущая разместила на странице в Instagram видео, в котором поздравила всех защитников нашей страны с памятной датой.

INSTAGRAM

"Пусть это светлый День Покрова подарит благословение на счастливое будущее, на чистое мирное небо. Сил, здоровья и помните, что вас дома всегда ждут родные", – сказала Лилия Ребрик.

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Наталка Карпа, чей супруг Евгений Терехов является участником АТО, показала фото любимого в форме. Вместе с Евгением на снимке маленькая дочка пары.

Скриншот: instagram.com/natalkakarpa

"Поздравляю всех причастных! А особенно нашего папочку. Наша защита и надежное плечо! Пусть всегда под покровом Богородицы будут наши славные защитники, наши казаки", – написала Карпа в Instagram посте.

Сайт Сегодня.Lifestyle также публиковал лучшие поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах.

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