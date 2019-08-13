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DZIDZIO и Андре Тан рассказали о своих "особенностях"

Звездные мужчины гордятся тем, что все могут делать левой рукой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Международный день левши отмечается 13 августа
Международный день левши отмечается 13 августа
Фото: Instagram.com

Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" узнали, почему леворукость считают признаком гениальности, кто из украинских звезд левша от рождения, а кто длительное время пытался научиться управляться левой рукой.

Смотрите видео о том, с какими неудобствами сталкивается левша:

Сегодня празднуют Международный день левши. Оказалось, что среди творческих людей леворукость – почти признак гениальности. Левша имеет более развитое правое полушарие мозга, которое отвечает за творческое мышление. Например, известный украинский дизайнер Андре Тан гордится тем, что все может делать левой рукой.

"Да, я левша! – комментирует Андре Тан в эфире программы "Ранок з Україною". – Я очень благодарен своей маме за то, что она не переучила меня. Потому что я воспитывался в Советском Союзе и тогда всех левшей переучивали на правшей, но мама настояла на своем. Она прямо пришла в школу и сказала: "Я хочу, чтобы мой сын писал исключительно левой рукой".

Андре Тан
Андре Тан
Фото: instagram.com/andre_tan_official

И не один Анде Тан гордится такой "особенностью". И хотя Дзидзьо и научили писать правой рукой, певец с первого взгляда узнает левшу.

"Я левша от рождения, – признается солист группы "Дзидзьо" Михаил Хома в эфире телеканала "Украина". – А знаете, как проверять, кто левша, а кто нет? Я закончил дирижерский факультет, а там, когда я пришел на первое задание, меня попросили сложить руки в замок. Когда ты слаживаешь руки, делаешь так, как тебе удобно, ты не можешь составлять и так, и так, и какой указательный палец сверху, такой человек по природе и есть. Вот, например, у меня левый, а теперь вы попробуйте".

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Левшой оказался старший брат Павла Зиброва – Владимир.

"Ему отец привязывал левую руку, чтобы он брал молоток или карандаш, он развязывал все это, поэтому его так и не переучили", – рассказал Павел Зибров.

Наконец главный вопрос звездам: надо ли с левши делать правшу?

"Переучить человека – это не нормально, это не нужно делать, мне кажется. Это дано Господом Богом, поэтому все, не трогайте!", – говорит Павел Зибров в эфире "Ранку з Україною".

Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Андре Тан также имеет подобное мнение, но все же кое-чему научился.

"Единственное, чему научила меня мама – она ​​говорила, что в ресторане всегда надо есть правой рукой, чтобы на тебя не тыкали пальцем: "Ой, посмотри, левша ест!". Поэтому я ем правой, а вот рисую, режу, вышиваю – все это делаю левой рукой", – признается Андре Тан.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, Сегодня.Lifestyle также рассказали о голливудских звездах, которые пишут левой рукой.

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