DZIDZIO, MELOVIN и Оля Полякова рассказали о планах на Новый год 2020

Артисты предпочитают отмечать праздник на сцене

Считанные дни остаются до любимого зимнего праздника. 31 декабря в 20:00 телеканал "Украина" покажет новогоднее шоу "Привіт, 20-ті!", в котором выступят топовые украинские артисты. За кулисами проекта они поделились с журналистами своими планами, как будут праздновать Новый год.

Популярный артист и продюсер DZIDZIO говорит: как и большинство артистов, новогоднюю ночь он проведет на сцене.

"Сначала выступаем, потом все вместе встречаемся, празднуем и разбегаемся до праздников. А потом снова встречаемся – и к работе, потому что этот год для группы DZIDZIO и лично для меня очень важен! Мы многое задумали – не только фильмы, но и новые песни, новые достижения. В високосный год буду открывать крылья, потому что все закрыли – боятся, а я в это время открою", – говорит DZIDZIO.

DZIDZIO Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также артист рассказал, что имеет особую традицию – каждый раз в новогоднюю ночь он созванивается с мамой, которая живет в Португалии:

"Так как есть небольшая разница во времени, то сначала мама звонит и поздравляет, а потом уже я ей. Но на праздники мама часто волнуется: "Почему ты мне не перезвонил?" А линии просто заняты – сетка перенапряжена, все звонят, невозможно поговорить. Но обязательно созваниваемся, а потом ложимся спать".

Певец MELOVIN признался, что в новогоднюю ночь также будет выступать на концерте – несколько организаторов даже боролись за сумму гонорара.

"Обязательно возьму с собой родителей, это для меня важно. Я всегда отказывался от корпоративов, хотя просили – не хотел, потому что очень люблю своих родителей. А когда переехал в Киев – стал любить их еще больше", – откровенно рассказал MELOVIN.

MELOVIN Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А Королева ночи Оля Полякова в это время становится Снегурочкой. Певица в новогоднюю ночь будет выступать в Киеве. И по традиции заработанные деньги после Нового года потратит на свою семью.

"Я на Новый год никакие подарки не заказываю. У нас мама – Снегурочка, это она дарит всем", – отметила артистка за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Олег Винник также будет встречать Новый год на сцене. Музыкант пошутил, что его выступление в новогоднюю ночь будет стоить дороже, чем обычно, потому что на улице "холодно и сыро".

Также о новогоднем гонораре заговорил солист группы "Антитела" Тарас Тополя. Артист хотел бы праздновать дома с семьей, но есть одно "но", которое он проигнорировать не может.

Тарас Тополя Фото: instagram.com/antytila_official

"Вообще, хотелось бы встречать Новый год дома. Но цифры предлагают за выступление такие, что невозможно отказаться", – признался Тарас Тополя.

Увидеть зажигательные выступления MELOVIN, Оли Поляковой, Олега Винника, групп DZIDZIO, "Антитела" и других популярных артистов зрители телеканала "Украина" смогут 31 декабря в 20:00 в грандиозном новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!". Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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