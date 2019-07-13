DZIDZIO показал видео, которое довело его до слез
Артист опубликовал видео, на котором ему 13 лет
35-летний украинский певец, лидер популярной группы DZIDZIO Михаил Хома растрогал подписчиков. Публика привыкла видеть исполнителя с бородой и юмористическим репертуаром, однако Михаил показал короткий ролик, на котором предстает в кардинально другом амплуа.
В чем феномен DZIDZIO – смотрите интересный сюжет:
DZIDZIO на своей странице в Instagram опубликовал архивное детское видео 1996 года. 13-летний Михаил Хома очень харизматичен и впечатлил не только вокальными данными, но и хореографией. DZIDZIO признался, что ролик довел его до слез.
"Мені 13-тий минало 1996 рік, це відео довело мене до сліз. Ностальгія", – подписал архивное видео Михаил Хома.
В комментариях подписчики восхищаются вокальными данными маленького DZIDZIO. Среди них Злата Огневич, Светлана Тарабарова, Тамерлан и Алена. "Ваууу! Здесь уже слышно, что есть классный голос и диапазон", – написала Злата Огневич.
Ранее мы также писали, что DZIDZIO впервые рассказал о своей главной потере. Речь идет об уходе из жизни близкого человека.
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