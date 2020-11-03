DZIDZIO, Полякова, Винник: как звезды впервые поцеловались

У Поляковой не очень приятные воспоминания о первом поцелуе

Поцелуи бывают разные. Но первый – самый волнующий и запоминается на всю жизнь. Программа "Зірковий шлях" решила узнать у знаменитостей, каким был их первый поцелуй.

Пловчиха Яна Клочкова призналась, что всю юность посвятила тренировкам, поэтому первый поцелуй у нее случился уже во взрослом возрасте.

"Лет в 17-18, кажется. На сборах с каким-то спортсменом", – вспоминает Яна.

Олимпийская чемпионка Яна Клочкова Фото: instagram.com/yana_klochkova

А вот солист группы DZIDZIO Михаил Хома начал готовиться к первому поцелую еще ребенком. Правда, репетиции проводил не с девушками, а с подушкой.

"Это было в садике. Мне очень нравилась воспитательница. И когда все ложились спать, я целовался с подушкой и представлял, что воспитательница будет моей женой", – поделился Михаил.

Первый настоящий поцелуй у него случился в 13 лет, на площадке детского сада.

Михаил Хома (DZIDZIO) Фото: instagram.com/dzidzio

Как перестать волноваться во время первого поцелуя – рассказал вожак волчиц Олег Винник.

"Все должно быть откровенно. Ты умеешь, не умеешь – будь откровенным", – считает певец.

Олег признался, что его первый "цем" произошел без репетиции.

"Мне кажется это неважно – учиться целоваться. Учиться нужно жить, учиться нужно любить. А если ты научился любить, то поцелуй будет всегда удачный", – уверяет Винник.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Певица Оля Полякова недавно призналась Маши Ефросининой, что учила целоваться свою старшую дочь.

"Ну без языка. Она сказала, что тоже не сует язык, потому что ей это противно. Я просто попросила ее показать, как она это делает – и она мне показала. Я говорю: "Ну губы расслабь, а так – все хорошо", – поделилась Оля.

А вот саму Полякову никто целоваться не учил. Первый взрослый поцелуй у нее случился в 13 лет, и при не очень приятных обстоятельствах. Ее стошнило после выпивки, а парень сразу поцеловал ее с языком.

"Он мне волосы поддерживал, потому что ждал, пока я это все сделаю. А потом я встала и он меня взял и поцеловал", – вспоминает Полякова.

Певица Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Ольга Цибульская впервые поцеловалась в школе: она была в седьмом классе, а парень в 11.

"Он ходил по школе и периодически мне подмигивал. Я понимала, что рано или поздно что-то произойдет", – вспоминает Цибульская.

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

Но когда это произошло, Оля – испугалась: "На дискотеке он отвел меня в тихое место и начал целовать в щеку. Он любил со щеки начать. И я в истерике, кричу "ааааа" на всю площадь и бегу".

Конечно, со временем Оля поборола свой страх и даже спела песню на эту тему – "Чекаю. Цьом" вместе с DZIDZIO.

Больше историй о первом поцелуе звезд смотрите в сюжете:

Ранее Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына. Также ранее мы рассказывали, что на DZIDZO снова напали в Киеве: открыто уголовное производство.

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