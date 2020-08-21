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DZIDZIO представил собственную версию гимна Украины, который уже можно послушать онлайн

Сегодня, 14:33

Артист приурочил релиз ко Дню Независимости

Украинский певец DZIDZIO исполнил государственный гимн Украины в сопровождении Молодежного симфонического оркестра. Произведение было опубликовано на официальном YouTube-канале артиста в четверг, 20 августа.

Этот важный релиз Михаил Хома приурочил специально ко Дню Независимости Украины, который мы будем праздновать в понедельник, 24 августа.

В своем Instagram-аккаунте Дзидзьо рассказал, как важна для него это работа, и отметил, что исполнять государственный гимн – большая честь.

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"Для меня большая честь исполнять гимн Украины! В его исполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев по всему миру на победу! Слава Украине!" – написал исполнитель в посте.

Запись гимна от DZIDZIO проходила в киевском Доме звукозаписи украинского радио. Именно там Михаил записывал Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни", который презентовал 11 апреля.

Впервые Дзидзьо исполнил гимн Украины перед огромной аудиторией в октябре 2019 года. Это состоялось на стадионе "Металлист" в Харькове перед футбольным матчем "Украина-Литва".

Ранее мы писали, что DZIDZIO в пижаме разбрасывался деньгами в центре Львова.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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