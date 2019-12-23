Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

DZIDZIO рассказал о пикантной процедуре: "Стеснялся себя полгода"

Певец поделился своим отношением к мужским beauty-процедурам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За кулисами концерта-награждения главных хитов 2019-го года "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, популярный артист DZIDZIO откровенно рассказал, какие мужские процедуры красоты испытал на себе и какие из них ни за что не согласится повторить.

Михаил Хома рассказал о планах на детей:

Лидер мегапопулярной группы DZIDZIO Михаил Хома в эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Украина" признался, что когда-то согласился на необычный для себя эксперимент, после которого боялся посмотреть на свое отражение.

"Я один раз был на такой процедуре, где мне сделали эпиляцию. И я вам скажу, что стеснялся себя полгода – не подходил к зеркалу! Тогда я понял – у меня такая порода, поэтому, любите меня таким, как я есть. Многим это нравится во мне", – поделился артист.

Несмотря на неудачный опыт с бритьем, музыкант все же решился попробовать на себе еще одну новинку, а именно – криотерапию.

Группа DZIDZIO выступит на концерте
Группа DZIDZIO выступит на концерте "Музыкальная платформа"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Раз пробовал, это было во Львове, в подвале одного отеля. Мне сказали девушки, что я стану на 15 лет моложе. Нуууу, на 7 лет стал – на 15 не получилось, потому что мне надо было бежать, – рассказал DZIDZIO за кулисами концерта "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 00:00. – Честно говоря, я ничего не понял, потому что очень переживал – по сторонам уже ходили люди, у них уже должен был начаться сеанс. А когда увидели, что это DZIDZIO, говорят: "Да не надо! Мы подождем, сидите...". Я пошел, и помолодел всего на 7 лет, а не на 15".

Также в праздничном концерте "Музыкальная платформа" зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, Ирина Билык, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", The Hardkiss, "Антитела", KADNAY, Freedom-Jazz и другие.

Смотрите концерт "Музыкальная платформа" 31 декабря в 00:00 на телеканале "Украина". Напомним также, определены лучшие песни по версии "Музыкальной платформы".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Оля Полякова, Олег Винник и Сергей Бабкин рассказали, как загадывают желания в новогоднюю ночь "Я насмотрелся": DZIDZIO дал девушкам совет по выбору нижнего белья DZIDZIO едва не попал в авиакатастрофу: "Я переоценил всю жизнь"
DZIDZIO Михаил Хома Музыкальная платформа
Реклама

Новости партнеров

Родит ребенка от другого: мужу Собчак сказали неприятное известие
Родит ребенка от другого: мужу Собчак сказали неприятное известие
Мишина сделала заявление о романе с разведенным Остапчуком
Мишина сделала заявление о романе с разведенным Остапчуком
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:41Fun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

Вчера, 19:50Events

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака: как правильно провести этот день

Вчера, 17:04Психология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Вчера, 16:21Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 15:08Fun

Ханука 2019: дата, история и традиции праздника

Вчера, 08:29Events

День зимнего солнцестояния 2019: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 07:54Events

День зимнего солнцестояния 2019: дата самого короткого дня

Вчера, 07:54Fun

22 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

21 декабряШоу-бизнес

alyona alyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

21 декабряFood

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

21 декабряFun

Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео

21 декабряШоу-бизнес

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото со свадьбы

21 декабряПсихология

День зимнего солнцестояния – самый энергетический день в году: что категорически нельзя делать

20 декабряFun

Кетогенная диета помогла мужчине сбросить 150 килограммов: фото

20 декабряШоу-бизнес

Поступок матери Анастасии Заворотнюк взбудоражил Сеть

Новости партнеров

Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото
Близький друг Шевченка одружився на запаморочливій красуні. Фото
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
«Мои мечты разрушились»: Пугачева сделала сенсационное заявление
«Мои мечты разрушились»: Пугачева сделала сенсационное заявление
Звезды, которые выглядят значительно старше своего возраста
Звезды, которые выглядят значительно старше своего возраста