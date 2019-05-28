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DZIDZIO впервые рассказал о главной потери в его жизни

Украинский артист сделал признание в эфире "Голоса. Дети-5"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

26 мая состоялся первый эфир вокального шоу "Голос. Дети-5". Во время эфира один из членов жюри, украинский певец DZIDZIO впервые рассказал о потере своего самого близкого человека в жизни – отца.

Также смотрите узнайте из нашего сюжета, в чем феномен DZIDZIO:

После выступления одного из конкурсантов Максима Давидюка с песней "Hurt" у артиста возникли особые чувства. Мальчик посвятил композицию отцу, который умер. Его переживания и чувства разделил и DZIDZIO, который также потерял отца в 13 лет. За сценическим образом весельчака певец скрывает личную трагедию.

По его словам, после потери люди начинают задумываться, насколько родные были особыми в их жизни. Также DZIDZIO выразил благодарность своей маме, которая вынуждена была уехать на заработки и стала для него опорой в жизни. 

"Я в 13 лет так же потерял отца. Сам жил, моя мама поехала за границу. Для меня это очень важная тема. Я скажу, что, когда человек переживает то, что ты пережил, и то, что я переживал, у него открывается другие ощущения. Поддерживаешь меня в этом?", - поделился своей историей артист. 

К слову, накануне Нового года на DZIDZIO напали, в результате артист провел в больнице почти месяц. Михаил Хома поблагодарил поклонников за поддержку.

Ранее мы писали, что фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа 2019".  

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