Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

DZIDZIO выписали из больницы: артист обратился ко всем с благодарностью

Артист поблагодарил врачей и подписчиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Известный украинский певец и солист группы DZIDZIO Михаил Хома сделал радостное заявление – артиста выписали из больницы, после того как он пролежал там чуть менее месяца. На своей странице в Instagram артист разместил короткий ролик: "Добрый день! Хочу порадоваться и рассказать вам, что сегодня, во вторник, меня выписывают из больницы", – говорит артист в начале видео. Он также поблагодарил всех сотрудников клиники, в которой лежал и отметил их профессионализм. 

Кроме этого, Михаил обратился ко всем подписчикам: "Всем подписчикам моим тоже большущее спасибо, если бы не вы, то все проходило бы намного грустнее, а так, Новый год провел с вами, вашими лайками и комментариями. Обнимаю вас, бегу на студию, так как написал новые песни".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Напомним, 28 декабря 2018 года на DZIDZIO напали в Киеве. Злоумышленники били артиста по лицу. В итоге врач диагностировал у музыканта разрыв барабанной перепонки левого уха. После нападения DZIDZIO  был вынужден отменить все запланированные на ближайший месяц концерты, включая новогодние выступления на корпоративах.

Еще несколько материалов по теме:
Дзидзьо впервые после нападения спел Побитый Дзидзьо обратился к поклонникам с больничной койки "Его посадят, надеюсь?": реакция звезд на нападение на Дзидзьо
DZIDZIO
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет

Популярные статьи

Сегодня, 14:07Fun

День Соборности Украины 2019: история праздника

Сегодня, 12:38Fun

22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:31Психология

Раскрыт секрет воспитания умного и успешного ребенка

Вчера, 14:34Техно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

Вчера, 11:13Стиль

Без мужа, но как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь

Вчера, 08:48Стиль

Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

Вчера, 08:04Шоу-бизнес

Эксклюзивное интервью с Сиршей Ронан: о семейных проблемах актеров и своих кумирах

Вчера, 07:26Техно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

20 январяТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

20 январяFun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

20 январяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

20 январяШоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

20 январяШоу-бизнес

Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

20 январяТехно

Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows

20 январяFun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

19 январяТехно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

Новости партнеров

Стала известна причина ссоры между актером Прилучным и его женой
Стала известна причина ссоры между актером Прилучным и его женой
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Безруков объяснил, почему ушел от бывшей жены к Анне Матисон
Безруков объяснил, почему ушел от бывшей жены к Анне Матисон
Не для слабонервных. Самый лучший фильм-катастрофа
Не для слабонервных. Самый лучший фильм-катастрофа
Известная телеведущая снова выходит замуж (фото)
Известная телеведущая снова выходит замуж (фото)
Пугачева чуть не умерла на Первом канале
Пугачева чуть не умерла на Первом канале
Не оторваться: 10 сериалов с интригующим сюжетом
Не оторваться: 10 сериалов с интригующим сюжетом
10 звезд, которые похожи друг на друга, как сестры
10 звезд, которые похожи друг на друга, как сестры