DZIDZIO выписали из больницы: артист обратился ко всем с благодарностью

Артист поблагодарил врачей и подписчиков

DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio

Известный украинский певец и солист группы DZIDZIO Михаил Хома сделал радостное заявление – артиста выписали из больницы, после того как он пролежал там чуть менее месяца. На своей странице в Instagram артист разместил короткий ролик: "Добрый день! Хочу порадоваться и рассказать вам, что сегодня, во вторник, меня выписывают из больницы", – говорит артист в начале видео. Он также поблагодарил всех сотрудников клиники, в которой лежал и отметил их профессионализм.

Кроме этого, Михаил обратился ко всем подписчикам: "Всем подписчикам моим тоже большущее спасибо, если бы не вы, то все проходило бы намного грустнее, а так, Новый год провел с вами, вашими лайками и комментариями. Обнимаю вас, бегу на студию, так как написал новые песни".

Напомним, 28 декабря 2018 года на DZIDZIO напали в Киеве. Злоумышленники били артиста по лицу. В итоге врач диагностировал у музыканта разрыв барабанной перепонки левого уха. После нападения DZIDZIO был вынужден отменить все запланированные на ближайший месяц концерты, включая новогодние выступления на корпоративах.