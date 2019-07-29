DZIDZIO заинтриговал совместным снимком с Лесей Никитюк

Певец отметил, что намечается новый проект с телеведущей

DZIDZIO Фото: телеканал "Украина"

Солист украинской группы DZIDZIO Михаил Хома, который недавно показал интересное видео, порадовал поклонников новой публикацией в своем микроблоге. Певец опубликовал снимок с известной украинской телеведущей.

Узнайте, что происходит за кулисами концерта DZIDZIO:

На своей странице в Instagram DZIDZIO разместил снимок, на котором он позирует в компании Леси Никитюк. В подписи к фотографии певец намекнув на кокой-то новый совместный проект с Никитюк.

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24 Июл 2019 в 9:45 PDT INSTAGRAM (@dzidzio)

Многие поклонники предположили, что DZIDZIO станет участником "Танцев со звездами".

Напомним, недавно украинский певец DZIDZIO впервые рассказал о потере своего самого близкого человека в жизни – отца.

Отметим также, что 28 декабря 2018 года на DZIDZIO напали в Киеве. Злоумышленники били артиста по лицу. В итоге врач диагностировал у музыканта разрыв барабанной перепонки левого уха. После нападения DZIDZIO был вынужден отменить все запланированные на ближайший месяц концерты, включая новогодние выступления на корпоративах.

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