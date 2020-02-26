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DZIDZIO заработал огромный синяк прошлой ночью: видео

Михаил Хома показал последствия ночных съемок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38

Популярный украинский певец, актер и продюсер DZIDZIO, который удивил кардинальным перевоплощением, напугал поклонников неприятным известием. На своей странице в Instagram Михаил Хома опубликовал короткое видео, на котором, тяжело вздыхая, демонстрирует огромный синяк на руке.

Под видео DZIDZIO отметил, что получил синяк во время съемок новой украинской комедии "Звезды по обмену", в которой играет главную роль вместе с Олей Поляковой. "После ночной смены съемок "Звезды по обмену" получил самый большой в моей жизни синяк! Сегодня снова ночная", – написал Михаил.

INSTAGRAM

Отметим, съемки украинской семейной комедии "Звезды по обмену", в которой в легкой форме поднимаются очень важные вопросы человеческих отношений и настоящих ценностей, начались совсем недавно.

По сюжету две звезды шоу-бизнеса, мужчина и женщина, неожиданным образом оказываются в телах друг друга. Они пытаются вернуть свои жизни назад, но ради достижения цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента, а еще на личном опыте понять, что в основном гендерные стереотипы – это просто мифы.

Уже известно, когда выйдет комедия с Олей Поляковой и Михаилом Хомой в главных ролях.

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