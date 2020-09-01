Эд Ширан впервые стал отцом и рассекретил необычное имя ребенка

У Ширана и его супруги Черри родилась дочь

Известный британский певец Эд Ширан впервые стал отцом. У артиста родилась дочь. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ширан опубликовал фото вязаного пледа, на котором лежат маленькие носочки. Музыкант также рассказал, каким необычным именем они с его женой Черри Сиборн назвали дочь.

Эд Ширан Фото: instagram.com/teddysphotos

"Привет! Небольшое сообщение от меня, так как появились кое-какие личные новости, которыми я хотел бы поделиться с вами...На прошлой неделе с помощью замечательной команды врачей Черри родила нашу красивую и здоровую дочь – Лайру Антарктиду Сиборн Ширан. Мы безумно влюбились в нее. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно, и мы находимся на седьмом небе от счастья. Надеемся на ваше уважение к нашей личной жизни. С любовью, увидимся, когда придет время возвращаться, Эд", – написал певец.

Эд Ширан стал отцом Фото: instagram.com/teddysphotos

В комментариях его поздравили коллеги и поклонники и отметили, что Эд с женой выбрали малышке весьма необычное имя.

Эд Ширан и Черри Сиборн обручились 21 января 2018 года. Черри – бывшая хоккеистка и школьная подруга Эда. Пара поженилась спустя год после помолвки.

Эд Ширан подтвердил, что он женился – смотрите видео:

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