Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эд Ширан впервые стал отцом и рассекретил необычное имя ребенка

Сегодня, 14:15

У Ширана и его супруги Черри родилась дочь

Известный британский певец Эд Ширан впервые стал отцом. У артиста родилась дочь. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Ширан опубликовал фото вязаного пледа, на котором лежат маленькие носочки. Музыкант также рассказал, каким необычным именем они с его женой Черри Сиборн назвали дочь.

Эд Ширан
Эд Ширан
Фото: instagram.com/teddysphotos

"Привет! Небольшое сообщение от меня, так как появились кое-какие личные новости, которыми я хотел бы поделиться с вами...На прошлой неделе с помощью замечательной команды врачей Черри родила нашу красивую и здоровую дочь – Лайру Антарктиду Сиборн Ширан. Мы безумно влюбились в нее. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно, и мы находимся на седьмом небе от счастья. Надеемся на ваше уважение к нашей личной жизни. С любовью, увидимся, когда придет время возвращаться, Эд", – написал певец.

Эд Ширан стал отцом
Эд Ширан стал отцом
Фото: instagram.com/teddysphotos

В комментариях его поздравили коллеги и поклонники и отметили, что Эд с женой выбрали малышке весьма необычное имя.

Эд Ширан и Черри Сиборн обручились 21 января 2018 года. Черри – бывшая хоккеистка и школьная подруга Эда. Пара поженилась спустя год после помолвки.

Эд Ширан подтвердил, что он женился – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что американский певец Ашер готовится в третий раз стать отцом. Мы также писали, что племянница Джулии Робертс подтвердила свою беременность.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
беременность Эд Ширан дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Квитко опубликовала горячий снимок своей подруги
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30
Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30

Популярные статьи

Сегодня, 10:17Events

1 сентября: поздравления в картинках, открытках и прозе

Сегодня, 07:18Events

Первый день осени: позитивные картинки и пожелания для поднятия настроения

Сегодня, 05:55Fun

Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фото

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 1 сентября: Овну понадобиться помощь, а Тельца ждет успех в профессиональных делах

Сегодня, 05:20Events

С Днем знаний: красочные картинки и поздравительные открытки на 1 сентября

Вчера, 22:20Афиша

Первый раз в первый класс! Лучшие поздравления первокласснику с 1 сентября

Вчера, 18:08Шоу-бизнес

София Ротару восхитила образом в вышиванке: фото артистки прокомментировала Алла Пугачева

Вчера, 17:00Events

Поздравления с 1 сентября учителям: лучшие пожелания в прозе, открытках и картинках

Вчера, 15:09Техно

Летающий автомобиль Toyota успешно поднялся в воздух: видео

Вчера, 15:03Events

Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи

Вчера, 14:35Fun

"Разрубленный" небоскреб построили в Китае: фото здания

Вчера, 10:45Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг Адель впервые показала фигуру в купальнике – фото дня

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 31 августа: Стрельцам нужно уделить внимание финансам, а Козерогов ждет важная встреча

Вчера, 00:42Шоу-бизнес

"Танці з зірками-2020": как прошел первый выпуск шоу

30 августаТехно

Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи: фото

30 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 30 августа: Водолей сможет реализовать проект мечты, а Рыбы будут в приподнятом настроении

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Стан зараженої Кравець з "Квартал 95" раптово змінився
Стан зараженої Кравець з "Квартал 95" раптово змінився
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
«Відірватися неможливо». Рецепт пельменів від Євгена Клопотенка
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Семь фраз, которые могут испортить отношения
Семь фраз, которые могут испортить отношения
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Разрушают кишечник: от каких круп стоит отказаться
Разрушают кишечник: от каких круп стоит отказаться
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять