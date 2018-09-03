Эдди Рейдмэн и Джуд Лоу отметили День знаний на платформе 9 и 3/4

До премьеры фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" осталось 3 месяца

Фото: instagram.com/wbpictures Фото: instagram.com/wbpictures Фото: instagram.com/wbpictures Фото: instagram.com/wbpictures Фото: instagram.com/wbpictures Фото: instagram.com/wbpictures 1/6

До премьеры фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", трейлер которого уже есть в сети, осталось каких-то несколько месяцев, а новости уже радуют фанатов фэнтезийной истории. Об этом сообщают на Evening Express.

Британские актеры Эдди Рейдмэн и Джуд Лоу, которые стали главными героями ленты отметили День знаний на платформе 9 и 3/4 на станции Кинг-Кросс. Именно здесь с историей писательницы Джоан Роулинг мальчик Гарри Поттер прошел сквозь магическую стену, чтобы на другой стороне станции отправиться с другими волшебниками-школьниками в Хогвартс.

На событие сбежалось много фанатов, которые охотно делали фотографии с кинозвездой, а также с его напарником по съемочной площадке Джудом Лоу, который в новой ленте "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" исполнил роль молодого Альбуса Дамблдора.

Напомним, в начале съемок фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" поклонники поттерианы были возмущены заявлением режиссера Дэвида Йейтса, который работает над второй частью фильма. Он сказал, что в новой серии не будут в явной форме демонстрировать гомосексуализм персонажа Альбуса Дамблдора, но то, что он гей – это однозначно. Ведь сама Джоан Роулинг придумала, что Дамблдор был нетрадиционной ориентации. Наконец на эту тему высказался исполнитель роли молодого Альбуса в "Фантастических тварях 2", 45-летний Джуд Лоу.