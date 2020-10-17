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Едят и не толстеют: Надя Дорофеева и MamaRika поделились секретами стройной фигуры

Сегодня, 12:38

В эксклюзивном сюжете узнайте, как есть абсолютно все и не толстеть

Некоторые знаменитости едят абсолютно все и при этом не толстеют! Да и среди ваших знакомых наверняка есть тот, кто может позволить себе лишнюю порцию пасты или заветную шаурму в 22:00 без последствий для фигуры.

Но как это работает? О секретах стройности Нади Дорофеевой, MamaRika и Кристины Горняк узнайте далее в материале.

via GIPHY

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева признается, что с легкостью может съесть картофель, котлетку, пасту, пирожок – в общем все то, в чем большинство людей себя ограничивает, чтобы не набрать лишних кило. Сама Надя и рада была бы немного поправиться, потому что комплексует из-за своих 50 килограммов еще со школьных лет.

Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя мечтает о более женственных формах, но не может поправиться, потому что все калории отнимает работа. И здесь на помощь пришел карантин. Несколько месяцев без гастролей и концертов равно лишний вес. Но только не для Дорофеевой – фигура звезды стала еще привлекательнее.

Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В чем же ее секрет? Диетологи говорят, что одной из составляющих стройности может быть генетика. Она определяет очень много, но это лишь 30% факторов, влияющих на наше здоровье. Все остальные 70% – это наш образ жизни, наше питание, наша физическая активность.

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А вот MamaRika ест гречку и литр борща с хлебом на ночь. При этом ее подписчики беспощадно хейтят артистку за ее чрезмерную худобу.

MamaRika
Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица честно признается – чтобы позволить себе есть все и не толстеть, она занимается спортом. Но вместе с тем ей помогает и генетика, о которой мы уже упоминали ранее.

Подробнее о еде и звездах смотрите в сюжете "Зіркового шляху":

Ранее 54-летняя Сальма Хайек подшутила над своей шикарной фигурой в купальнике.

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