Эффектная "поза ноги": 44-летняя Виктория Бекхэм удивила прекрасной растяжкой

Дизайнер готовится к показу на Неделе моды в Лондоне

Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Известный дизайнер и певица Виктория Бекхэм, которая отметила юбилей своего бренда в бумажном пакете, в который раз поразила поклонников гибкостью. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Отметим, что Виктория готовится представить новую коллекцию на Неделе моды в Лондоне 16 сентября. В подготовке к показу дизайнер устроилась на белоснежном подиуме в своей студии, выбрав уже ее знаменитую эффектную "позу ноги", таким образом продемонстрировав идеальную растяжку.

"Утренняя зарядка! Привет, Лондон", – лаконично подписала фото Виктория.

Виктория Бекхэм продемонстрировала гибкость Фото: Instagram/victoriabeckham

Напомним, в конце августа Виктория и Дэвид Беккхемы, которые вот уже 19 лет состоят в браке, посетили церемонию жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА в Монако. Кроме того, звездное семейство Бекхэмов снялось для обложки британского модного глянца Vogue. Компанию звездной маме составил ее муж Девид а также дети Бруклин, Ромео, Харпер и Круз. Запечатлен был даже пес по кличке Олив.