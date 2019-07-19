Егор Крутоголов станет отцом во второй раз
Супруга артиста ждет еще одного ребенка
39-летний украинский телеведущий, актер, художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов станет отцом во второй раз. Супруга шоумена Екатерина ждет ребенка.
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Сообщение о предстоящем пополнении в семье появилось на странице Дизель Шоу в Facebook. Крутоголовы также появились на обложке журнала "Отдохни" и поделились некоторыми подробностями предстоящего пополнения.
Так, стало известно, что пара мечтала о беременности около шести лет. По словам Крутоголова, все получилось во время отдыха в Таиланде. Егор и Екатерина уже знают пол будущего ребенка и даже придумали ему имя – у супругов родится сын Максим.
Отметим, что Егор и Катерина состоят в браке с 2006 года, а в 2010-м у звездных супругов родился сын Лев.
Напомним, Елена Кравец рассекретила настоящую дату рождения своих близнецов и поделилась фото с ними.
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