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Егор Крутоголов станет отцом во второй раз

Супруга артиста ждет еще одного ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:21
Егор Крутоголов
Егор Крутоголов
Фото: instagram.com/dizelmano

39-летний украинский телеведущий, актер, художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов станет отцом во второй раз. Супруга шоумена Екатерина ждет ребенка. 

Смотрите также видео том, как Дизель Шоу вернулись к концертной деятельности:

Сообщение о предстоящем пополнении в семье появилось на странице Дизель Шоу в Facebook. Крутоголовы также появились на обложке журнала "Отдохни" и поделились некоторыми подробностями предстоящего пополнения.

Так, стало известно, что пара мечтала о беременности около шести лет. По словам Крутоголова, все получилось во время отдыха в Таиланде. Егор и Екатерина уже знают пол будущего ребенка и даже придумали ему имя – у супругов родится сын Максим.

Егор Крутоголов с супругой и сыном
Егор Крутоголов с супругой и сыном
Фото: instagram.com/dizelmano

Отметим, что Егор и Катерина состоят в браке с 2006 года, а в 2010-м у звездных супругов родился сын Лев. 

Напомним, Елена Кравец рассекретила настоящую дату рождения своих близнецов и поделилась фото с ними.

Ранее мы также писали, что телеведущая Катя Осадчая показала подросшего младшего сына Ивана.

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