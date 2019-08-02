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Егору Криду запретили въезд в Украину

Российский певец не сможет въезжать в нашу страну до 2021-го года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Егор Крид
Егор Крид
Фото: instagram.com/egorkreed

Популярному российскому певцу Егору Криду Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию нашей страны. Как сообщает 112.ua, артист не сможет въезжать в Украину до 2021-го года. 

В Израиле украинцев разворачивают на въезде. Подробности в сюжете:

Отметим, что СБУ приняла такое решение из-за частых поездок Егора Крида в аннексированный Крым. Артист даже недавно опубликовал на своей странице в Instagram фото, сделанное на полуострове. Последний его концерт в Крыму состоялся в конце июля 2019-го года. 

INSTAGRAM (@egorkreed)

"В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации (Егора Николаевича Булаткина 25.06.1994 г. н., – ред.) сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет", – заявили в ведомстве. 

Также стоит отметить, что обычно за нарушение правил въезда на территорию Украины запрещают въезд лишь на три года.

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины запретила въезд на три года российской ведущей Дане Борисовой

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