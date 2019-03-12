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Екатерина Бужинская госпитализирована в Болгарии

Украинская певица пожаловалась на здоровье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская
Фото: facebook.com/EkaterinaBuzhynska

39-летняя украинская певица Екатерина Бужинская срочно госпитализирована в болгарской столице Софии. Об этом певица сама сообщила на своей странице в Facebook.

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"Вот к чему приводит бешеный ритм жизни, стресс, истощение, неумение делегировать ответственность (это касается синдрома "мамы, которая всегда переживает") и плотный гастрольный график", – написала певица.



Украинская артистка назвала пункты, которым стоит сказать "нет", дабы потом не иметь проблем со здоровьем: систематическое недосыпание, постоянные стрессы, гиподинамия вследствие сидячей работы, частое употребление напитков с повышенным содержанием кофеина, неумение делегировать ответственность, резкое похудение, невнимательность при приеме медикаментов.

"Любить себя - значит хорошо спать, вкусно и правильно питаться, находить время, чтобы позаниматься спортом вместе со своими детьми, уметь останавливаться, чтобы отдохнуть от стрессовых ситуаций. А ваше сердце за это ответит вам взаимностью", – добавила она. 

Напомним, что ранее о проблемах со здоровьем рассказала российская певица Юлия Началова. Из-за плотного графика организм артистки дал сбой. 

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