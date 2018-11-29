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Екатерина Бужинская показала, как нарядила елку со своими детьми – фото

Артистка активно готовится к Новому году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:34
Екатерина Бужинская. Фото: instagram.com/buzhynska
Екатерина Бужинская. Фото: instagram.com/buzhynska

Певица Екатерина Бужинская, которая показала лицо без макияжа, уже начала активную подготовку к Новому году. Так, звезда уже вместе с семьей нарядила дома елку. Фотографиями того, как это происходило, артистка поделилась в Instagram.

На снимках изображены маленькие дети исполнительницы – Екатерина и Дмитрий, которым 27 декабря исполнится два года. Двойняшки стоят рядом с новогодним деревом. "А мы с малышами нарядили елку. Хочется положительных эмоций в ожидании Рождества. Мира нам всем!" – прокомментировала звездная мама фотографию.

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Двойняшки Екатерины Бужинской
Фото: instagram.com/buzhynska

Чуть позже Бужинская показала, как они со старшей дочерью Еленой поднимали настроение в одной из кафешек пирожными. На изображении Екатерина вместе с девочкой сидят за столиком. "Немножко пирожных, сладеньких. Поднимаем настроение с моей старшей дочкой Леночкой", – рассказала исполнительница.

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Екатерина Бужинская с дочерью Леной
Фото: instagram.com/buzhynska

Напомним, летом Екатерина Бужинская провела международный конкурс украинской песни "Україна – це ми!" и показала своих детей. Ранее Екатерина Бужинская снялась в образе Катрин Денев.

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Источник: "Сегодня"
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