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Блогер Екатерина Диденко, муж которой погиб на вечеринке с сухим льдом, завела новый роман

Сегодня, 13:29

После трагедии прошло всего четыре месяца

Российский блогер Екатерина Диденко, прозвавшая себя "аптечным Ревизорро", завела роман спустя четыре месяца после трагической гибели своего супруга Валентина.

После трагедии Екатерина не переставала общаться со своими подписчиками, в деталях рассказывая о своей жизни. За это время блогер успела сделать операцию на груди, а также, похоже, найти нового избранника.

На своей странице в Instagram, общаясь с подписчиками, Диденко намекнула на то, что у нее появились новые отношения.

"Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них", – написала блогер, в ответ на вопрос о новых отношениях.

Также Екатерина добавила фото, на котором она обнимается с незнакомцем.

Скриншот: instagram.com/didenko.katerina

Подписчики очень бурно отреагировали на публикацию блогера в сети: некоторые пожелали ей счастья, другие же возмутились тем фактом, что со дня смерти ее мужа прошло меньше полугода.

Напомним, в феврале этого года Екатерина устроила вечеринку в бассейне в честь своего дня рождения. На нее они с мужем позвали своих близких друзей. Ради развлечения молодые люди бросили в бассейн сухой лед. Несколько человек, включая мужа Екатерины, прыгнули в воду, после чего получили химические ожоги. Все они погибли.

На празднике известной лайфстайл-блогера погибли три человека – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Екатерина Диденко впервые рассказала свою версию трагедии.

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