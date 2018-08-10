Екатерина Кистень рассказала о пластических операциях

Актриса также рассказала, как поддерживет себя в форме

Екатерина Кистень. Фото: пресс-служба

Саркастичную и веселую героиню Настю в сериале "Коли ми вдома" играет одна из самых ярких актрис украинского кино, Заслуженная артистка Украины Екатерина Кистень. Актриса рассказала, как сохраняет такую прекрасную физическую форму и как относится к пластической хирургии, которую любят многие звезды.

"Я прекрасно отношусь к декоративным изменениям внешности и категорически против операционного вмешательства. Мне не нравится делать то, что невозможно изменить. Мне нужно иметь шанс вернуть все назад. Природа же не дура. Она правильно распределяет все вогнутости и выпуклости. И если ты что-то меняешь в себе, то какие-то паззлы в твоей жизни потом могут не сложиться. Вся симметрия или асимметрия в человеке для чего-то же дана природой. Есть артикуляционная гимнастика, которой можно заменить хирургические вмешательства. Почему-то все считают, что мышцы тела нужно тренировать, а лица – нет. Ведь нужно шевелить не только конечностями, но и эмоциями. А хирургия – это страшно. Сейчас я против и надеюсь, меня это не постигнет в жизни. Хотя я понимаю, что разные ситуации бывают", – комментирует Катя.

Екатерина Кистень Фото: facebook.com/kissokaziya

Катя не скрывает, что у нее была разная фигура: "Пока танцевала в течение 12 лет, все время была в тонусе, поэтому оставалась худенькой. Бросила танцы – поправилась. Довольно долго я была как гармошка: то растягивалась, то сжималась. Теперь наконец-то вошла в режим и не поправляюсь. Калории не считаю, но никогда не съем больше, чем мне, на мой взгляд, положено, – улыбается актриса. – Больше овощей и диетических продуктов, плотный завтрак и очень легкий ужин – вот и все. Ну, и регулярные тренировки – каждый день в спортзал хожу. Я люблю активный образ жизни. Отчасти именно поэтому не покупаю машину – чтобы не проводить много времени в сидячем положении". Новый сезон сериала "Коли ми вдома" выйдет 24 сентября.

Напомним, Настя Каменских рассказала, как поддерживает себя в форме.