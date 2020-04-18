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Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали подготовку к Пасхе: видео

В этом году Пасха отмечается 19 апреля

Инна Петрова
Сегодня, 10:55

Уже в это воскресенье, 19 апреля, православный мир будет отмечать светлый праздник – Пасху. Освящение куличей и церковная служба в этом году недоступны для украинцев из-за введенного по всей стране карантина. Сегодня.Lifestyle поинтересовались у артистов, как же они планируют в этом году отмечать праздник.

На этот раз программа "Зірковий шлях" побывала в гостях у Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Они показали, как проводят карантин дома, и как готовятся встречать Пасху-2020.


Как и в сотнях других семей, в доме Екатерины Кухар готовятся паски к празднику. На это время прима-балерина забывает о диетах и не боится дегустировать крем для выпечки.

Пасха дома это традиция, проверенная годами. Александ Стоянов вспомнил, как в детстве помогал маме печь куличи, а его звездная супруга рассказа, как они с семьей красили яйца: "Ходили с братом и сестрой собирали зеленые листочки разных размеров, мама брала свои капроновые колготы, лук, прикладывала этот листочек, я помню с бабушкой делала так. Пасхи это сплошные воспоминания из детства".

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми
Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми
Фото: Instagram

В этом году Пасху супруги планируют провести дома, в условиях карантина. "В этом году мы конечно не пойдем в церковь, и вас просим оставаться дома и беречь близких", – советуют Екатерина и Александр.

Ранее украинские артистки Оля Полякова, NK и Лилия Ребрик поделились рецептами пасок, которые можно испечь дома.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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