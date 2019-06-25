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Екатерина Кухар и Александр Стоянов признались, почему переносят свадьбу

Звездную пару ждет официальная свадебная церемония в Украине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Екатерина Кухар и Александр Стоянов связали себя узами брака в Америке
Екатерина Кухар и Александр Стоянов связали себя узами брака в Америке
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и премьер Александр Стоянов рассказали, что вынуждены перенести собственную свадьбу. Артисты стали гостями программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". В эксклюзивном интервью они признались, почему в планы на бракосочетание в Украине пришлось внести коррективы, а также поделились неожиданной историей о свадебных кольцах.

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Александра Стоянова и Екатерину Кухар ждет официальная свадебная церемония в Украине. На вопрос ведущей Лилии Ребрик, когда же состоится этот трогательный момент в жизни не только женщины, но и мужчины, Александр внезапно ответил: "Ну, мне это, конечно, не так приятно будет, как моей жене", но потом сразу добавил, что пошутил.

"На самом деле, мы эту приятность немного оттягиваем, – говорит в эфире "Ранку з Україною" Александр Стоянов. – Она 100% будет в Киеве, но с датой есть небольшие сдвиги, потому что у нас очень плотный балетный график. Мы планировали сначала на сентябрь, а сейчас плавно передвинулись на ноябрь".

Екатерина Кухар, Александр Стоянов и ведущие "Ранку з Україною"
Екатерина Кухар, Александр Стоянов и ведущие "Ранку з Україною"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В свою очередь, Екатерина Кухар также не упустила возможности пошутить над любимым, поделившись забавной историей о кольцах.

"Когда мы расписывались в Америке, он себе сделал кольцо из японской ребристой шпильки. Оно получилось с торчащими иголочками и выглядело, как терновый венок. И он сказал, что это как жизнь со мной. Я обычно не ношу свое колечко, с которым он много лет назад делал мне предложение, но тогда взяла. И когда на подушечках нам выносили их на сцену, было мое роскошное кольцо с бриллиантом в виде сердца и рядышком лежала его несчатненькая закрученная проволочка с терновыми венками. Теперь я понимаю почему", – призналась Катерина Кухар.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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