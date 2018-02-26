Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали о своем турне по Франции

Вчера, 13:30

Екатерина и Александр поделились своими впечатлениями от гастролей

Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Французский тур Екатерины Кухар и Александра Стоянова подходит к завершению. За 2 месяца украинские артисты балета провели во Франции 44 спектакля. На постановках побывало более 100 тысяч зрителей и поклонников балетного искусства.

Артисты балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали о своем двухмесячном турне по городам Франции, где им удалось не только плодотворно поработать, но и увлекательно отдохнуть. Недавно артисты  побывали в Версале.

Екатерина Кухар: "Самое красивое в Версале – это роскошные сады. Они на меня произвели невероятное впечатление. Невозможной красоты водоем Аполлона, бассейн Латоны. Очень жаль, что некоторые статуи из-за погоды были закрыты. В этом году впервые были в Версале, хотя в Париже бываем, почти, каждый год. Единственное о чем жалею, что сейчас не лето. Сюда обязательно нужно приезжать в теплое время года".

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Фото: соцсети

Также Екатерина и Александр поделились своими впечатлениями от гастролей. Французская публика очень тепло принимала украинских артистов, зрители своими овациями часто вызывали их на бис. А после спектакля поклонники нередко ожидали артистов балета возле служебного входа, чтобы пообщаться с ними и взять автограф.

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Фото: соцсети

Александр Стоянов: "Гастроли прошли душевно и позитивно. Мы побывали в новых местах, на берегах морей и океанов. Провели 4 замечательных выходных в Париже. С каждым годом появляется все больше и больше французских друзей и поклонников. Количество городов, в которых хотят увидеть наши спектакли, увеличивается. На следующий год планируется еще больше выступлений, например, в последний день гастролей, после спектакля к нам подошел директор театра и сказал, что на следующий год он хочет не один, а четыре спектакля с нашим участием".

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Фото: соцсети

Екатерина Кухар: "В этом году даже среди французского зрителя были украинские патриоты, которые дарили очень оригинальные букеты. Одна из композиций была выполнена в цвет украинского флага –  из желто-голубых цветов. Многие украинцы ожидали нас после спектакля, чтобы пообщаться. Одна женщина даже плакала: "В Украине никогда не ходила на балет, а когда приехала во Францию и увидела афиши, что танцуют украинцы, решила хотя бы здесь посмотреть" – сказала, что она под впечатлением".

В начале марта артисты вернутся в Украину, чтоб представить в Киеве мировую премьеру мистического балета "Children of the Night".

Напомним, Екатерина Кухар свой день рождения отпраздновала на сцене.
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Источник:

"Сегодня"

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