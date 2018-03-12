Екатерина Кухар и Александр Стоянов сыграют роль мистических существ

Сегодня, 05:25

Спектакль рассказывает о мифических существах андрогинах

Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: пресс-служба
Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: пресс-служба

Прима балерина Екатерина Кухар и Александр Стоянов сыграют роль мистических, звериных существ в балете "Children of the Night", что в переводе означает "Дети ночи". Постановка хореографа и артиста Staatsbalett Berlin Александра Абдукаримова.

Спектакль рассказывает о мифических существах андрогинах. Эти существа, когда-то обладали двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове, возгордились своей красотой и могуществом, и возомнили себя равными Богу. За что, в наказание, были разделены на две части – мужскую и женскую. С тех пор каждая из этих частей вынуждена искать свою половинку.

Александр Абдукаримов: "Главные партии танцуют Александр Стоянов и Екатерина Кухар, я знаю, что зрители их очень любят. Партии создаются для них, в этом спектакле они будут резкими, дерзкими, звериными, демоничными… Балет о соблазнах и страстях. О том, как любовь может выдержать любое испытание". 

Александр, словно ювелирный мастер, продумывает и учитывает в своем балете все тонкости, использует новейшие креативные световые решения, он занимался 2 года поиском наиболее гармоничной  музыкальной компиляции. Постановка современной хореографией, которая базируется на классической академической традиции.

Александр Абдукаримов: "Фраза "Найти свою половинку" появилась благодаря этой легенде. Мы рассматриваем андрогинов, как уже разделенных людей. Вследствие чего между мужчиной и женщиной появилась трещина – слабость. Сквозь трещину  проникают соблазны, страсти, негативные эмоции, которые могут навеки разделить половинки. Но, выдержав испытания, они могут достичь просветления и какого-то совершенно другого уровня отношений. Именно об этом спектакль. Он о том, как пройти эти испытания. Мне даже самому интересно смогут ли главные герои пройти все искушения или нет?".

Напомним, Екатерина Кухар не смогла сдержать слез, рассказывая о потере ребенка.
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"Сегодня"

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