Екатерина Кухар и Александр Стоянов сыграют роль мистических существ

Прима балерина Екатерина Кухар и Александр Стоянов сыграют роль мистических, звериных существ в балете "Children of the Night", что в переводе означает "Дети ночи". Постановка хореографа и артиста Staatsbalett Berlin Александра Абдукаримова.

Спектакль рассказывает о мифических существах андрогинах. Эти существа, когда-то обладали двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове, возгордились своей красотой и могуществом, и возомнили себя равными Богу. За что, в наказание, были разделены на две части – мужскую и женскую. С тех пор каждая из этих частей вынуждена искать свою половинку.

Александр Абдукаримов: "Главные партии танцуют Александр Стоянов и Екатерина Кухар, я знаю, что зрители их очень любят. Партии создаются для них, в этом спектакле они будут резкими, дерзкими, звериными, демоничными… Балет о соблазнах и страстях. О том, как любовь может выдержать любое испытание".

Александр, словно ювелирный мастер, продумывает и учитывает в своем балете все тонкости, использует новейшие креативные световые решения, он занимался 2 года поиском наиболее гармоничной музыкальной компиляции. Постановка современной хореографией, которая базируется на классической академической традиции.

Александр Абдукаримов: "Фраза "Найти свою половинку" появилась благодаря этой легенде. Мы рассматриваем андрогинов, как уже разделенных людей. Вследствие чего между мужчиной и женщиной появилась трещина – слабость. Сквозь трещину проникают соблазны, страсти, негативные эмоции, которые могут навеки разделить половинки. Но, выдержав испытания, они могут достичь просветления и какого-то совершенно другого уровня отношений. Именно об этом спектакль. Он о том, как пройти эти испытания. Мне даже самому интересно смогут ли главные герои пройти все искушения или нет?".

Напомним, Екатерина Кухар не смогла сдержать слез, рассказывая о потере ребенка.