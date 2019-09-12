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Екатерина Кухар и Александр Стоянов сыграют свадьбу в прямом эфире

Артисты решили отпраздновать важное событие на всю Украину

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Фото: пресс-служба

У яркой пары, премьеров балета Национальной оперы Украины Екатерины Кухар и Александра Стоянова состоится церемония бракосочетания в прямом эфире "Танців з зірками" уже в это воскресенье в 21:00.

Организаторы решили сделать подарок судье проекта и 15 сентября в четвертом эфире, тема которого будет "Вечер любви", организовать молодоженам яркую свадебную церемонию.

"5 лет назад, 15 сентября, мы с Александром Стояновым были венчаны в церкви, когда я стала его женой перед Богом. Мы всегда с Александром считали венчание для нашей семьи более важным, чем официальный брак, несмотря на то, что все при первой же возможности нам намекали, что пора ставить штамп в паспорте. Этот день для нас будет особенным, поэтому мы решили официально жениться и отпраздновать это событие всей Украиной", – рассказала Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов отметят свадьбу в прямом эфире
Екатерина Кухар и Александр Стоянов отметят свадьбу в прямом эфире
Фото: пресс-служба

В свою очередь, Александр Стоянов добавил, что у них уже была репетиция свадьбы, но в Америке.

"В прошлом году, в декабре наши американские друзья, когда узнали, что мы еще не женаты, были очень удивлены и решили сделать для нас сюрприз: после нашего спектакля "Щелкунчик" организовали церемонию бракосочетания прямо на сцене – это было символично. Поскольку наши отношения начались именно из спектакля "Щелкунчик". Расписывал нас один из актеров спектакля, он был церемониймейстер и официально имел на это право. Однако этот брак действует только на территории США. После этого мы решили узаконить наши отношения в Украине".

Праздничную церемонию будет проводить постоянный ведущий шоу "Танці з зірками" Юрий Горбунов и популярная певица Тина Кароль.

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Под пышным венцом влюбленные дадут друг другу клятвы и обменяются кольцами. Не обойдется праздник и без конкурсов и пожеланий. "Тамадой" и по совместительству ведущей балкона на этот раз будет зажигательная и яркая Леся Никитюк. Именно она будет руководить всеми конкурсами и обрядами, в которых активно будут задействованы участники "Танців з зірками". В конце вечера телезрители увидят свадебный танец примы и премьера.

Ранее мы также писали, что Александр Стоянов стал народным артистом Украины. Екатерина Кухар отреагировала на важное событие.

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