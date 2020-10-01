Кухар после недавней ссоры с Фреймут: "Мы дружим уже пять лет"

Прима-балерина призналась, что у нее много близких друзей

Буквально недавно все обсуждали словесную перепалку примы-балерины и судьи "Танців з зірками" Екатерины Кухар с Ольгой Фреймут, участницей этого шоу и телеведущей.

Напомним ситуацию: в третьем эфире Ольга посоветовала Екатерине "пойти покаяться", ведь "все давно уже устали от ее едких комментариев" в адрес многих участников "Танців з зірками".

В ответ Кухар посоветовала Фреймут пойти к психотерапевту, и сказала, что наведается в церковь, но только в ее компании.

Похоже, что эта ссора была постановочной. Ведь за кулисами конкурса красоты "Миссис Украина International-2020" Кухар призналась в комментарии "Зірковому шляху" на телеканале "Украина", что они с Фреймут дружат, причем давно!

Екатерина Кухар и Ольга Фреймут Фото: скриншот

"У меня очень много друзей, и близких, и знакомых, я со многими в хороших отношениях", – говорит прима-балерина.

На вопрос о Фреймут она сказала, что их объединяет дружба: "Достаточно давно, наверное лет пять".

Вот это поворот! Но кто знает, может, ссора двух подруг была реальной, а не просто игрой на камеру для шоу? Это мы вряд ли узнаем.

Напомним, Екатерина Кухар в шикарном платье зачитала рэп на "Танцях з зірками".

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