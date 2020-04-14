Екатерина Кухар изменила имидж на карантине: фото нового образа

На перевоплощение у балерины ушло 15 часов

Прима-балерина Екатерина Кухар во время карантина решила поэкспериментировать со своим образом и осветлить цвет волос. Балерина на 33-й день карантина перекрасилась из жгучей брюнетки в коньячный блонд.

"Мало кто знает, но еще в училище у меня были роскошные длинные волосы цвета золотой пшеницы. Сейчас, мне кажется, во время карантина, когда маникюра и педикюра уже давно не было, самое время натуральной красоты, захотелось вернуться к своему естественному цвету волос. Мужу нравится, хотя сделать это было очень сложно, обычно из брюнетки в такой цвет, как у меня сейчас, выходят около полу года, а мне понадобилось всего 4 покраски за один день", – заявила Екатерина Кухар.

Новый образ Екатерины Кухар Фото: пресс-служба

На перевоплощение у балерины ушло около 15 часов, с 12:30 дня она начала эксперимент с волосами и в 4 утра уже была коньячного цвета.

Прима-балерина сменила цвет волос Фото: пресс-служба

В эксперименте принимал участие ее муж, который под чутким руководством стилиста по волосам Александра Левинского и Skype-связи, поэтапно осваивал новую профессию и взамен получил не только новый опыт, но и знакомую незнакомку. В процессе перевоплощения никто не пострадал, пара продолжает жить вместе, воспитывать двоих детей и на развод подавать пока не планируют.

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Напомним, что недавно Екатерина Кухар впервые показала лицо дочери.

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