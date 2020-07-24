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Екатерина Кухар о новом сезоне "Танців з зірками": "Я буду еще строже"

Прима-балерина рассказала, как будет судить участников

Украинская прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины и судья в шоу "Танці з зірками" в эксклюзивном комментарии для Сегодня.Lifestyle рассказала, почему проект до сих пор не надоел зрителю и как она будет судить участников в новом сезоне шоу.

"Проект "Танцы со звездами" – это вечная эмоция! Это шоу не только о танцах и красоте движений, это проект о людях и их пути успеха. Потому что публичные люди, их эмоции, личная жизнь как на ладони у зрителя. Видны их слабости, сильные стороны, характер. Тут порой на паркете создаются семьи, например, пара Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко. Несмотря на то что свои отношения они держали в секрете, зрители сразу их повенчали", – говорит Кухар.

Екатерина Кухар Фото: instagram.com/tanci1plus1

Многие называют Екатерину самой строгой судьей на проекте. Мы поинтересовались у примы-балерины, будет ли она более лояльной к участникам или останется строгой, но справедливой.

"Это уже четвертый сезон, а значит, я буду еще строже. Но тех, кто будет достоин, буду поощрять: "По вашим деяниям и награды будут", – призналась Екатерина Кухар.

Отметим, что новый сезон шоу зрители смогут увидеть уже этой осенью. Судьями на проекте стали Екатерина Кухар, Владислав Яма и Григорий Чапкис.

Ранее мы сообщали, что участниками проекта стали: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цымбалюк и Дарья Петрожицкая. Также стало известно, с кем из хореографов будет танцевать Олег Винник. Позже были названы партнеры Санты Димопулос и Надежды Мейхер.

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