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Екатерина Кухар показала архивное фото с маленьким сыном

Артистка трогательно поздравила сына с днем рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:04
Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар и Александр Стоянов воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочь Анастасию. 26 февраля Тимуру исполняется 10 лет, и в честь праздника Екатерина Кухар показала архивное фото.

На своей странице в Instagram прима-балерина поделилась фото с маленьким сыном Тимуром и добавила трогательную подпись: "Милый мой тигрёнок! СОКРОВИЩЕ моё! День, когда ты появился на свет, был САМЫМ счастливым днём в моей жизни... Ты подарил мне свет и НАДЕЖДУ! Ты ворвался в мою жизнь как маленький неукротимый МУСТАНГ, несущийся на бешеной скорости и перевернул мой мир с ног на голову. Целыми сутками напролёт я бегала с тобой на руках лёгкой рысью (ты видимо таким образом хотел поскорее заставить меня прийти в прежнюю форму) потому, что только так ты засыпал и переставал кричать )) Доводя меня до состояния лёгкой истерии... Врачи убеждали меня, что виной всему желудочные колики... Затем, мы думали что это зубы... Но после 10 лет я твёрдо знаю, милый мой, что это твой характер! С которым тебе ещё придётся научиться справляться и уметь укрощать его".

Екатерина Кухар с сыном Тимуром
Екатерина Кухар с сыном Тимуром
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Подписчики Екатерины Кухар присоединились к поздравлениям и оставили в адрес артистки множество комплиментов. 

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поделилась свадебным фото родителей. Подписчики считают, что балерина похожа на отца.

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